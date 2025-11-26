Конь Пумукель попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей маленькости
Кевина Спейси вновь обвинили в домогательствах
Подростковая фаза развития мозга длится до 32 лет
Ржаной хлеб оказался на грани исчезновения в России
Квентин Тарантино раскритиковал автора «Голодных игр» за плагиат «Королевской битвы»
В Пермском крае с 2026 года перестанут продавать вейпы
Милли Бобби Браун высказалась о Дэвиде Харборе: «Мы ценим нашу дружбу»
Россияне меняют книги про успех на советы по избавлению от стресса
Ватикан осудил полигамные отношения в ответ на запросы африканских епископов
Macan и Anna Asti стали артистами года по версии «VK Музыки»
Дэниел Рэдклифф рассказал шутку о Гарри Поттере, которая кажется ему смешной
Съемки пятого сезона «Бриджертонов» начнутся в марте
В Древней Олимпии зажгли огонь для Игр-2026
Тоби Уоллес сыграет главную роль в сериале «Assassin’s Creed» от Netflix
В Москве вырастут цены на транспорт в 2026 году
La Liste назвал лучшие рестораны этого года
В России самый дорогой новогодний тур продали за 2,4 млн рублей
Чеширский кот, пантера Багира и кот Матроскин ― любимые животные из литературы у россиян
Paramount выпустит новый фильм франшизы «Час пик». Режиссером вновь станет Бретт Ратнер
Аглая Тарасова получила 3 года условно по делу о контрабанде наркотиков
Ultima откроет поп-ап на Рогожском рынке ― с «Курочкой от Раппопорта» и дискотекой у ларька
Ректор Горного университета предложил ввести обязательную отработку для инженеров
У мюзикла «Злая: Навсегда» может выйти продолжение
«Ред-флаг», «имба» и «пу-пу-пу» стали претендентами на слово года по версии «Грамоты.ру»
Съемки пятого сезона «Медведя» начнутся в январе 2026 года
Вышел первый трейлер сказки «Холодное сердце» с Никитой Кологривым
Apple TV отменил премьеру триллера «Охота» из‑за обвинений в плагиате
Минтранс предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц

Умер актер Всеволод Шиловский, сыгравший в «Военно-полевом романе» и «Интердевочке»

Фото: Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

В возрасте 87 лет скончался актер и режиссер Всеволод Шиловский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу его театра-студии. 

Шиловский в 1961 году окончил Школу-студию МХАТ и сразу же был приглашен в труппу. Во МХАТе он проработал до 1987 года и поставил там в качестве режиссера такие спектакли, как «На всякого мудреца довольно простоты», «Сладкоголосая птица юности», «Свои люди — сочтемся», «Мятеж». Одновременно он преподавал в Школе-студии МХАТ и ставил спектакли со студентами.

С 1987 года Шиловский сосредоточился на кинематографе, в некоторых фильмах выступая в качестве режиссера. 

В его фильмографии почти сто работ, включая участие в картинах Петра Тодоровского «Любимая женщина механика Гаврилова», «Военно-полевой роман» и «Интердевочка», а также в «Голосе» Ильи Авербаха. В качестве режиссера снимал сериалы «День за днем» и «В одном микрорайоне».

В 2017 году основал собственную театральную студию. В 2023-м она получила постоянное помещение на улице Петровке в Москве. 

Расскажите друзьям