В первоначальной версии «Зверополиса-2» действие происходило много лет спустя

Актриса считает, что благодаря возвращению действия к моменту, когда зайчиха Джуди и лис Ник только что спасли город, зритель может наблюдать развитие персонажей на экране, а не за кадром. По сюжету Джуди переживает своего рода кризис: теперь ей приходится прилагать сверхусилия и доказывать, что их успех — не случайность, а заслуженная победа. Это заставляет героиню еще острее ставить под вопрос собственную значимость.