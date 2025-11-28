Бенедикт Камбербатч все еще планирует экранизировать роман «Одинокий волк»

В Узбекистане ввели полный запрет на электронные сигареты
Ученые: человек в костюме Бэтмена поблизости увеличивает вероятность добрых дел
Скончался кукловод и первый живой Человек-паук Дэниел Сигрен
«Т-Путешествия» запустили платформу для горнолыжного отдыха. Сезон открыли «Розой Хутор»
Россияне рассказали, с кем из поэтов Серебряного века хотели бы сходить на свидание
Дизайнер из Сингапура встроил консоль Nintendo в кроссовки Nike
Вышел трейлер нового мультфильма «Три богатыря и свет клином»
Суд обязал ветерана выплатить Кэти Перри 1,8 млн долларов за срыв сделки с недвижимостью
Рэпер Макан ушел в армию
МОК допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до Олимпиады-2026
Warner Bros. Pictures выпустила трейлер мультфильма «Том и Джерри: Запретный компас»
Сериал «Клиника» вернется на экраны с голосами из MTV
Элтон Джон рассказал о проблемах со здоровьем: «Я в отчаянии — я ничего не вижу»
Звезда «Белого лотоса» Уилл Шарп в роли Моцарта в трейлере мини-сериала «Amadeus»
Хидэо Кодзима стал творцом года по версии журнала GQ Japan
74-летний мужчина из США стал самым взрослым усыновленным человеком в мире
Дуа Липа поддержала женщин олимпийской сборной США перед Играми в Милане
Сыновей Шрека и Фионы озвучат Скайлер Гисондо и Марселло Эрнандес
Аналитики Mamba выяснили, почему россиянки тянутся к «плохим парням»
В первоначальной версии «Зверополиса-2» действие происходило много лет спустя
Даня Милохин признался, что работает доставщиком еды в Дубае
Гравюру «Большая волна в Канагаве» Кацусики Хокусая продали за рекордные 2,8 млн долларов
Адольф Гитлер вновь победил на региональных выборах в Намибии
Джеймс Кэмерон выступил против номинаций фильмов Netflix на «Оскар»
Джеймс Кэмерон рассказал, что 15 лет назад чуть не снял фильм «Злая»
Исследование «Яндекса»: 67% профессиональных музыкантов уже используют ИИ-инструменты в своей работе
Маленький козлик меняет игру в трейлере «Goat: Мечтай по-крупному»
Xbox и Crocs выпустили совместную коллекцию сабо, на которую их вдохновил геймпад

Бенедикт Камбербатч все еще планирует экранизировать роман «Одинокий волк»

Фото: Sky

Актер Бенедикт Камбербатч вновь заявил о своем намерении экранизировать классический приключенческий роман Джеффри Хаусхолда «Одинокий волк». Проект, о котором впервые объявили еще в 2016 году, наконец может получить зеленый свет.

В подкасте «SmartLess» Камбербатч сообщил, что съемки фильма планируется начать в 2026 году. «У нас еще нет точной даты, но мы определенно его снимем», — заверил актер.

При этом он намекнул на свою занятость в других проектах, упомянув «обязательства, связанные с плащами», что является намеком на возвращение к роли Доктора Стрэнджа во вселенной Marvel.

Роман «Одинокий волк», опубликованный в 1939 году, рассказывает историю безымянного английского аристократа, который предпринимает попытку убить европейского диктатора. После пыток и побега герой вынужден скрываться в английской глубинке, спасаясь от преследователей.

Расскажите друзьям