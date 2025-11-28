В Узбекистане ввели полный запрет на электронные сигареты
Скончался кукловод и первый живой Человек-паук Дэниел Сигрен

Фото: David Attie/Getty Images

В возрасте 81 года умер Дэниел Сигрен — кукловод и создатель кукол, наиболее известный по работе над детской передачей «Улица Сезам». О его смерти, произошедшей 10 ноября, сообщила семья, не уточняя причины.

Семья артиста сообщила, что церемония прощания состоится позднее, и предложила желающим почтить его память пожертвованием в фонд сообщества деятелей индустрии развлечений.

Карьера Сигрена была неразрывно связана с миром кукольного искусства. Он не только создавал маппет-кукол для Джима Хенсона, но и оживлял их на экране. Именно его рука управляла правой рукой одного из персонажей «Улицы Сезам» — Берни.

Сигрен также стал известен как первый актер, сыгравший Человека-паука вживую. Он исполнил эту роль в образовательном шоу «Электрическая компания» в 1970-х годах, консультируясь по поводу образа с самими создателями комикса — Стэном Ли и Стивом Дитко.

