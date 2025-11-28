Вышел трейлер нового мультфильма «Три богатыря и свет клином»

«Богатыри ждут пополнения в своих семействах, но отечество снова нужно спасать. Нагрянула огромная, невесть откуда взявшаяся туча и грозит затмить весь свет белый и превратить день в ночь. Бросив все дела семейные, богатыри бросаются навстречу опасности. А хитрый купец Колыван как будто этого и ждал: набрав себе в помощники злодеев из подручных Бабы-яги, напал на княжество и много дел плохих натворил. Но… не все коту масленица. Богатыри идут на помощь Князю, городу и верному коню Юлию», — гласит синопсис.