Вышел трейлер нового мультфильма «Три богатыря и свет клином»

В Узбекистане ввели полный запрет на электронные сигареты
Скончался кукловод и первый живой Человек-паук Дэниел Сигрен
Россияне рассказали, с кем из поэтов Серебряного века хотели бы сходить на свидание
Дизайнер из Сингапура встроил консоль Nintendo в кроссовки Nike
Суд обязал ветерана выплатить Кэти Перри 1,8 млн долларов за срыв сделки с недвижимостью
Рэпер Макан ушел в армию
МОК допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до Олимпиады-2026
Warner Bros. Pictures выпустила трейлер мультфильма «Том и Джерри: Запретный компас»
Сериал «Клиника» вернется на экраны с голосами из MTV
Элтон Джон рассказал о проблемах со здоровьем: «Я в отчаянии — я ничего не вижу»
Звезда «Белого лотоса» Уилл Шарп в роли Моцарта в трейлере мини-сериала «Amadeus»
Хидэо Кодзима стал творцом года по версии журнала GQ Japan
Бенедикт Камбербатч все еще планирует экранизировать роман «Одинокий волк»
74-летний мужчина из США стал самым взрослым усыновленным человеком в мире
Дуа Липа поддержала женщин олимпийской сборной США перед Играми в Милане
Сыновей Шрека и Фионы озвучат Скайлер Гисондо и Марселло Эрнандес
Аналитики Mamba выяснили, почему россиянки тянутся к «плохим парням»
В первоначальной версии «Зверополиса-2» действие происходило много лет спустя
Даня Милохин признался, что работает доставщиком еды в Дубае
Гравюру «Большая волна в Канагаве» Кацусики Хокусая продали за рекордные 2,8 млн долларов
Адольф Гитлер вновь победил на региональных выборах в Намибии
Джеймс Кэмерон выступил против номинаций фильмов Netflix на «Оскар»
Джеймс Кэмерон рассказал, что 15 лет назад чуть не снял фильм «Злая»
Исследование «Яндекса»: 67% профессиональных музыкантов уже используют ИИ-инструменты в своей работе
Маленький козлик меняет игру в трейлере «Goat: Мечтай по-крупному»
Xbox и Crocs выпустили совместную коллекцию сабо, на которую их вдохновил геймпад
Русский язык стал обязательным для изучения в школах КНДР
Джакарта стала самым населенным городом мира. В ней живут 42 млн человек

Вышел трейлер нового мультфильма «Три богатыря и свет клином»

Фото: «Вольга»

«Вольга» представила трейлер анимационного сериала «Три богатыря и свет клином». Премьера состоится 25 декабря.

На этот раз Алеше Поповичу, Илье Муромцу и Добрыне Никитичу предстоит не просто спасти белый свет и обвести вокруг пальца коварного Колывана. Судьба приготовила богатырям куда более серьезное испытание — пополнение в семействах.

Видео: «Вольга»

«Богатыри ждут пополнения в своих семействах, но отечество снова нужно спасать. Нагрянула огромная, невесть откуда взявшаяся туча и грозит затмить весь свет белый и превратить день в ночь. Бросив все дела семейные, богатыри бросаются навстречу опасности. А хитрый купец Колыван как будто этого и ждал: набрав себе в помощники злодеев из подручных Бабы-яги, напал на княжество и много дел плохих натворил. Но… не все коту масленица. Богатыри идут на помощь Князю, городу и верному коню Юлию», — гласит синопсис.

Картина станет 14-й во франшизе «Три богатыря». Мультфильм, ранее носивший название «Три богатыря. Конец времен», компания «СТВ» анонсировала в марте 2024 года.

Продюсерами стали Сергей Сельянов и Александр Боярский. Добрыню Никитича озвучил Валерий Соловьев, Илью Муромца — Дмитрий Быковский, Алешу Поповича — Олег Куликович, а коня Юлия — Дмитрий Высоцкий.

