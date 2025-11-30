Сыновья Маколея Калкина не знают, что их папа сыграл в «Один дома», хотя смотрели фильм

Москвичам пообещали очень теплый декабрь
A$AP Rocky стал амбассадором Chanel
Брэд Питт до сих пор подшучивает над Джорджем Клуни из‑за его неслучившейся роли в «Тельме и Луизе»
Музыку для новых «Звездных войн» с Райаном Гослингом напишет Томас Ньюман
Мультфильм режиссера «Паразитов» Пон Чжун Хо выйдет в 2027 году
В Госдуме призвали пересмотреть решение по квартире Долиной
В Японии умерла знаменитая кошка Нитама ― смотрительница ж/д станции Киси
Парижский мост Пон-Неф обернут тканью в дань уважения Христо Явашеву
Лондонский художник превратил интервью горожан в масштабную инсталляцию
Российскую пенсионерку номинировали на международную премию для стримеров
Рядом со Стоунхенджем обнаружена огромная доисторическая структура
Мелания Трамп запустит собственную продюсерскую компанию
Джакарта обогнала Токио в рейтинге самых густонаселенных городов в мире
В России учредили премию по математике имени Колмогорова
У Ким Кардашьян обнаружили низкую активность в работе лобных долей головного мозга
В Якутии появится Фонд кино и анимации
Дэниел Рэдклифф рассказал о единственной шутке о «Гарри Поттере», которая его рассмешила
Снежный покров в Москве сформируется не ранее середины декабря
Джо Кири надел свой костюм Стива Харрингтона на свадьбу друзей
Россияне стали более чем в два раза чаще интересоваться подработкой в общепите
Центр Мадрида украсили гирляндой с буквами из первого сезона «Очень странных дел»
В Роскомнадзоре заявили, что Roblox негативно влияет на духовно-нравственное развитие детей
Татьяна Ким назвала любимые книги
Завершились съемки фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» — приквела о Хеймитче
Одну из героинь пятого сезона «Очень странных дел» сыграла школьная учительница братьев Дафферов
Милли Бобби Браун составила рейтинг любимых сезонов «Очень странных дел»
ЕГЭ по истории стал обязательным для поступления на социогуманитарные направления
Ученые: «эффект Долиной» может попасть в словари

Сыновья Маколея Калкина не знают, что их папа сыграл в «Один дома», хотя смотрели фильм

Иллюстрация: 20th Century Fox

Двое сыновей Маколея Калкина ― четырехлетний Дакота и трехлетний Карсон ― уже несколько раз смотрели «Один дома» с отцом. Но они до сих пор не знают, что их папа сыграл в фильме главную роль. 

«Я постоянно показываю этот фильм своим детям. Чувак, они вообще не понимают, рядом с кем сидят все это время. Они просто говорят: „О, вот Кевин“. Они называют его Кевином Диснеем из-за Disney+, где показывают маленький праздничный трейлер. Вчера вечером я укладывал старшего спать, и он захотел посмотреть какие-то семейные фотографии, фото моей семьи и так далее. У меня не так много альбомов дома, но один я все-таки откопал, и он сразу тянется к нижнему левому углу. И говорит: „Эй, этот мальчик выглядит как Кевин. Кто это?“ Я говорю: „Это я“. И он все равно не сопоставил. А я такой: „Отлично“. Нет-нет, пока рано. Пусть так. Он просто думает, что я в детстве очень походил на Кевина», ― рассказал актер в интервью Deadline.

По мнению Калкина, рано или поздно сыновьям все станет ясно, но он старается оттянуть этот момент на как можно дольше. «Однажды его осенит. Он посмотрит фильм, и его мозг скажет: „Погодите-ка“. Я жду этого момента. Уверен, какой-нибудь ребенок на перемене все ему раскроет, как то, что Санта-Клауса не существует, что-то в этом духе», ― признался артист. 

Недавно Калкин рассказал, что был бы не против вернуться к роли Кевина в продолжении «Один дома». У актера уже есть идея для сиквела: «Кевин либо вдовец, либо разведен. Он воспитывает сына, но не уделяет ему должного внимания. И вот в один прекрасный день ребенок так сильно обижается на отца, что не пускает того в дом и расставляет ловушки. Таким образом Кевин как бы меняется ролями с грабителями». 

