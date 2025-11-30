Сыновья Маколея Калкина не знают, что их папа сыграл в «Один дома», хотя смотрели фильм

Двое сыновей Маколея Калкина ― четырехлетний Дакота и трехлетний Карсон ― уже несколько раз смотрели «Один дома» с отцом. Но они до сих пор не знают, что их папа сыграл в фильме главную роль.
«Я постоянно показываю этот фильм своим детям. Чувак, они вообще не понимают, рядом с кем сидят все это время. Они просто говорят: „О, вот Кевин“. Они называют его Кевином Диснеем из-за Disney+, где показывают маленький праздничный трейлер. Вчера вечером я укладывал старшего спать, и он захотел посмотреть какие-то семейные фотографии, фото моей семьи и так далее. У меня не так много альбомов дома, но один я все-таки откопал, и он сразу тянется к нижнему левому углу. И говорит: „Эй, этот мальчик выглядит как Кевин. Кто это?“ Я говорю: „Это я“. И он все равно не сопоставил. А я такой: „Отлично“. Нет-нет, пока рано. Пусть так. Он просто думает, что я в детстве очень походил на Кевина», ― рассказал актер в интервью Deadline.
По мнению Калкина, рано или поздно сыновьям все станет ясно, но он старается оттянуть этот момент на как можно дольше. «Однажды его осенит. Он посмотрит фильм, и его мозг скажет: „Погодите-ка“. Я жду этого момента. Уверен, какой-нибудь ребенок на перемене все ему раскроет, как то, что Санта-Клауса не существует, что-то в этом духе», ― признался артист.
Недавно Калкин рассказал, что был бы не против вернуться к роли Кевина в продолжении «Один дома». У актера уже есть идея для сиквела: «Кевин либо вдовец, либо разведен. Он воспитывает сына, но не уделяет ему должного внимания. И вот в один прекрасный день ребенок так сильно обижается на отца, что не пускает того в дом и расставляет ловушки. Таким образом Кевин как бы меняется ролями с грабителями».