Сериал «Химкинские ведьмы» продлили на второй сезон

Фото: СТС

Сериал СТС «Химкинские ведьмы» продлили на второй сезон. Об этом пишут «Новости кинопроизводства».

По данным телеграм-канала, к своим ролям вновь вернутся Агата Муцениеце, Анна Банщикова и Валерия Астапова. Режиссером первого сезона был Максим Зыков, займет ли он свое место вновь, пока неизвестно.

Сериал рассказывает историю трех аферисток, которые успешно выдают себя за медиумов, пока не получают реальный магический дар от уличной ведуньи. Теперь Марина может слышать мысли, Света — видеть будущее, а Оля — мертвых.

Новые способности превращают жизни девушек в ад, поэтому подруги решают найти того, кто заберет себе эти «подарки». В поисках идеального кандидата девушки встречают не только колдуна-искусителя, но и свои вторые половинки.
 

