Хибла Герзмава, The Sons of Buena Vista и Дэн Барнетт выступят на Большом джазовом фестивале

13 июня к оркестру Востокова присоединится тенор Мариинского театра Сергей Скороходов, а органный квартет Владимира Нестеренко исполнит программу «Битлз». На сцену в этот день выйдет ансамбль New Orleans Dreamers Игоря и Полины Ямпольских и австралийский тромбонист и вокалист Дэн Барнетт.