Лили Аллен выпустит новый альбом на USB-накопителях в форме анальных пробок

Певица Лили Аллен выпустит линейку USB -накопителей в форме анальной пробки, на которой представлены песни из ее нового альбома «West End Girl». Об этом сообщает NME.
Пластинка стала продолжением альбома Аллен 2018 года «No Shame». Она была написана и записана после разрыва артистки с актером сериала «Очень странные дела» Дэвидом Харбором, на фоне сообщений о его предполагаемой неверности.
В NME отмечают, что флешки — это отсылка к откровенному треку «Pussy Palace». В нем поп-артистка поет о том, как нашла сумку своего партнера, в которой лежали секс-игрушки, анальные пробки и смазка.
Согласно официальному описанию, новинка «предназначена только для хранения данных». Она поступит в продажу 30 января и будет стоить 24,99 фунта стерлингов (более 2,5 тыс. рублей).
Аллен рассталась с бывшим супругом в 2024 году после четырех лет брака. Девушка делилась, что хотела умереть из-за развода. Чтобы справиться с переживаниями, певица вновь начала записывать музыку.
«West End Girl» расскажет о семейной жизни, разваливающемся браке, всепоглощающей боли и предательстве. Автор British Vogue сравнивал LP c трагическим романом.
По словам Аллен, во время работы над треками из грядущего релиза она испытывала «смятение, печаль, скорбь, беспомощность». В начале 2025 года артистке пришлось взять отпуск из-за ухудшающегося психического здоровья.