Братья Джонасы вернулись к своим ролям в тизере «Camp Rock 3»
Netflix получил право на эксклюзивные переговоры о покупке студии Warner Bros. Discovery
Звезда «Игры престолов» снимется с Линдси Лохан и Шейлин Вудли в  сериале «Count My Lies»
Россияне назвали любимые мультфильмы своих детей в 2025 году
По «Людям в черном» снимут новый фильм
Лили Аллен выпустит новый альбом на USB-накопителях в форме анальных пробок
7 декабря вход в Эрмитаж будет бесплатным
Трансляцию стримерской премии SLAY посмотрели более 750 тыс. зрителей
Евгений Цыганов выступит в центре «Зотов» с музыкальной группой «Ме4та»
В России заблокировали Snapchat
Google назвал главные темы года. В топе фильмов ― «Анора», в топе актеров ― Майки Мэдисон
Гэбриел Бассо в тизере третьего сезона «Ночного агента»
«Википедия» представила список самых посещаемых страниц 2025 года
Комедийный сериал Глена Пауэлла «Чад Пауэрс» продлили на второй сезон
В 15 городах России пройдет эксклюзивный предпоказ «Чебурашки-2»
Россияне назвали главные песни и книги поколения
В Новой Зеландии поймали тюленя, который зашел в крафтовый пивной бар
Pantone объявил цвет 2026 года
77-летняя Ольга Ивановна признана «Легендой Twitch» на стримерской премии SLAY
В Подмосковье приняли закон о профилактике абортов
Краков признан самым чистым городом мира
Звезда «Долгой прогулки» Чарли Пламмер сыграет с Анджелиной Джоли в триллере «Sunny»
Сериал «Химкинские ведьмы» продлили на второй сезон
Врача, поставлявшего Мэттью Перри кетамин, приговорили к 2,5 года тюрьмы
В Казани Исус Христос получил два года условно за фиктивную регистрацию иностранцев в квартире
В России запустили биржевые торги по правилам шариата
РКН ограничил работу сервиса FaceTime
Meta* переманила дизайнера Apple

Вышел финальный трейлер приквела «Игры престолов» — сериала «Рыцарь Семи Королевств»

Фото: HBO Entertainment

HBO Max представил трейлер сериала «Рыцарь Семи Королевств» — приквела «Игры престолов». Премьера состоится 18 января.

Действие в шоу развернется примерно за 90 лет до событий основных романов цикла «Песнь льда и пламени». В центре сюжета — скитающиеся по Вестеросу рыцарь Дункан Высокий и его оруженосец принц Эйегон Таргариен.

В проекте Эгг предстанет еще ребенком, но со временем он станет королем Эйегоном V, после того как его старший брат Мейстер Эймон откажется от престола. Сэр Дункан же обретет легендарный статус и станет членом королевской гвардии Эйегона V.

Видео: HBO Max

В актерский состав сериала вошли Питер Клэффи («Заговор сестер Гарви»), Декстер Сол Анселл («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»), Финн Беннетт («Песочный человек»), Дэниел Ингс («Джентльмены»), Сэм Спрьюэлл («Сущность»), Берти Карвел («Отверженные») и другие. «Рыцарь Семи Королевств» будет состоять из шести эпизодов. В основу шоу легла серия «Повестей о Дунке и Эгге» Джорджа Р.Р.Мартина. Писатель ранее уже оценил сериал: он назвал его великолепным.

Первый сезон, по словам Мартина, стал адаптацией повести «Межевой рыцарь». Писатель работал над шоу вместе с Айрой Мартином.

Оба сценариста стали исполнительными продюсерами проекта наряду с шоураннером «Дома Дракона» Райаном Кондалом и Винсом Джерардисом. Сериал уже продлен на второй сезон, съемки должны начаться в этом месяце.

Расскажите друзьям