Россияне назвали любимые мультфильмы своих детей в 2025 году

Фото: пресс-материалы

Любимыми мультфильмами детей в 2025 году стали «Чебурашка», «Золушка», и «Леди Баг и Супер-Кот», а пересматривают чаще всего «Три кота» и «Домовенка Кузю». Об этом «Афише Daily» сообщили в онлайн-кинотеатре «Кион». 

Он привел общую аналитику по просмотрам детского и семейного контента за период с января по декабрь 2025 года. Исследование проходило накануне дня рождения легендарного мультипликатора Уолта Диснея, которое отмечается 5 декабря.

Аналитики «Кион» выделили самые популярные диснеевские мультфильмы на платформе в 2025 году. В рейтинг вошли: «Золушка», «Леди и Бродяга», «Бемби» и «Алиса в Стране чудес».

В целом из детского и семейного контента взрослые пользователи чаще всего выбирали «Чебурашку. Секрет праздника» — он стал лидером просмотров в этом году. Вслед за ним расположились «Вовка и зима в Тридевятом царстве», «Леди Баг и Супер-Кот: Париж», «Умка на елке» и «Леди Баг и Супер-Кот: Лондон. На краю времени».

Топ-5 самых просматриваемых мультфильмов среди детской аудитории схож со взрослым рейтингом. Лидируют сразу два спецэпизода «Леди Баг и Супер-Кота» — «Париж» и «Лондон. На краю времени». Далее следуют «Чебурашка. Секрет праздника», «Вовка и зима в Тридевятом царстве», а также еще одно приключение Леди Баг — «Шанхай. Легенда о Леди Драконе».

Помимо российской и западной анимации в рейтинге выделяется и японская, в которой есть свои фавориты. Пользователи платформы часто обращают внимание на мультфильмы «Хайгакура», «В стране чудес», «Виртуальный боец», а также «Ходячий замок» и «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки.

Результаты показали, что с января по ноябрь 2025 года среднее время просмотра детского и семейного контента выросло на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом зрительские привычки остаются стабильными: чаще всего детские фильмы и мультики смотрят по пятницам–воскресеньям в промежутке с 19.00 до 21.00.

Кроме того, многие проекты зрители включают повторно. В числе самых пересматриваемых проектов за 2025 год такие тайтлы как «На деревню дедушке», «Три кота», «Домовенок Кузя», «Маша и Медведь» и «Леди Баг и Супер-Кот».

