В Детройте установили памятник Робокопу

Ситуация изменилась три года назад, когда киностудия Free Age не купила здание в районе Истерн-Маркет. Создатель статуи и представители района обратились к совладельцу студии Джиму Тоскано с просьбой поставить памятник на территории. Тоскано поддержал проект. «Это слишком необычно, слишком уникально, слишком круто, чтобы не сделать», ― пояснил он.