Сериал «Платонические отношения» получит третий сезон

Apple TV продлила сериал «Платонические отношения» на третий сезон. Об этом компания сообщила в соцсети Х. Дата выхода новой части не называется.

Сериал рассказывает о двух бывших лучших друзьях детства Уилле и Сильвии, которые встречаются после долгой разлуки. Каждый из них переживает кризис среднего возраста.

Первый сезон шоу вышел в 2023 году. Премьера второго состоялась 6 августа. Во втором сезоне дружбе Уилла и Сильвии бросает вызов новая романтическая связь Уилла. Чтобы сохранить свою уникальную связь, друзья решают вести себя по-взрослому, а именно устраивать совместные ужины и попытаться вписаться в привычный социальный уклад. Это заканчивается чередой неловких событий.

Шоу создано Николасом Столлером и Франческой Дельбанко, которые также работали над сценарием и режиссурой. Главные роли исполняют Сет Роген и Роуз Берн, они также выступают исполнительными продюсерами.

Ранее на третий сезон продлили сериал «Лэндмен» («Землевладелец»). В нем действие разворачивается вокруг работника нефтедобывающей компании Томми Норрисе (Билли Боб Торнтон), который трудится в современном Техасе во время нефтяного бума. 

