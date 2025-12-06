Сериал «Платонические отношения» получит третий сезон

Apple TV продлила сериал «Платонические отношения» на третий сезон. Об этом компания сообщила в соцсети Х. Дата выхода новой части не называется.
Сериал рассказывает о двух бывших лучших друзьях детства Уилле и Сильвии, которые встречаются после долгой разлуки. Каждый из них переживает кризис среднего возраста.
Первый сезон шоу вышел в 2023 году. Премьера второго состоялась 6 августа. Во втором сезоне дружбе Уилла и Сильвии бросает вызов новая романтическая связь Уилла. Чтобы сохранить свою уникальную связь, друзья решают вести себя по-взрослому, а именно устраивать совместные ужины и попытаться вписаться в привычный социальный уклад. Это заканчивается чередой неловких событий.
Шоу создано Николасом Столлером и Франческой Дельбанко, которые также работали над сценарием и режиссурой. Главные роли исполняют Сет Роген и Роуз Берн, они также выступают исполнительными продюсерами.
Ранее на третий сезон продлили сериал «Лэндмен» («Землевладелец»). В нем действие разворачивается вокруг работника нефтедобывающей компании Томми Норрисе (Билли Боб Торнтон), который трудится в современном Техасе во время нефтяного бума.