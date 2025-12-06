Сериал «Платонические отношения» получит третий сезон

Первый сезон шоу вышел в 2023 году. Премьера второго состоялась 6 августа. Во втором сезоне дружбе Уилла и Сильвии бросает вызов новая романтическая связь Уилла. Чтобы сохранить свою уникальную связь, друзья решают вести себя по-взрослому, а именно устраивать совместные ужины и попытаться вписаться в привычный социальный уклад. Это заканчивается чередой неловких событий.