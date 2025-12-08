В московском общественном транспорте в Новый год детям будут дарить подарки

В общественном транспорте Москвы в Новый год будут вручать подарки детям. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов, пишет ТАСС.
«Для детей в Новый год будут подарки в Московском метрополитене и на других видах транспорта, много улыбок, много праздничных фотографий. Поздравляю с наступающим Новым годом», — сказал Ликсутов.
Кроме того, власти в преддверии праздников усилят работу общественного транспорта. С 8 декабря в городе увеличили количество поездов метро и автобусов.
Недавно на ВДНХ заработала почта Деда Мороза. Она будет открыта до 15 января. Ящики для писем установлены в инфоцентре у Главного входа, парке «Орион», Центре национальных конных традиций и «Москвариуме». Чтобы получить ответ от зимнего волшебника, в письме нужно указать обратный адрес.