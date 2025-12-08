В московском общественном транспорте в Новый год детям будут дарить подарки

Недавно на ВДНХ заработала почта Деда Мороза. Она будет открыта до 15 января. Ящики для писем установлены в инфоцентре у Главного входа, парке «Орион», Центре национальных конных традиций и «Москвариуме». Чтобы получить ответ от зимнего волшебника, в письме нужно указать обратный адрес.