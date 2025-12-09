Netflix снимет анимационный фильм о сводных сестрах Золушки. Они на самом деле не злые

По вселенной сериала «Пацаны» выйдет игра для VR
«Афиша» запустила гиды выходного дня
Ведущий Джимми Киммел продлил контракт с ABC на год
Letterboxd запустит свой стриминговый сервис в 23 странах
В Петербурге пройдет фестиваль независимой музыки «Супер мьюзик викенд»
«Там царит полный хаос»: Кейт Уинслет раскритиковала увлечение Голливуда пластической хирургией
В Москве в 2025 году закрыли 348 заведений общественного питания
Рози Хантингтон-Уайтли стала фэшн-директором ритейлера FWRD
Журнал Time назвал Леонардо Ди Каприо артистом 2025 года
В московском общественном транспорте в Новый год детям будут дарить подарки
«Система загнала людей в угол»: Кристен Стюарт назвала Голливуд «капиталистическим адом»
Джуди Денч заявила, что Харви Вайнштейн «уже отсидел свой срок»
«Франкенштейн», «Битва за битвой» и «Простая случайность» номинированы на премию «Золотой глобус»
Пользователи «Яндекс Лавки» смогут заказывать продукты голосом в приложении
Пол Дано снимется в психологическом триллере «Бункер» Флориана Зеллера
Федор Бондарчук в роли Хоттабыча в тизере-трейлере новой экранизации сказки Лазаря Лагина
Во всех вологодских муниципалитетах демонтировали вывески сети «Красное & Белое»
Посмотрите тизер-трейлер полнометражного фильма «Король и Шут. Навсегда»
Генеральный директор компании «Афиша» выступил на Вахтанговском фестивале
Настоящая зима со снегом и морозами до –15 градусов придет в Подмосковье в воскресенье
Премьера сериала «Заветы» по роману Маргарет Этвуд состоится в апреле
Сингл Тейлор Свифт «The Fate of Ophelia» установил новый рекорд в Великобритании
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили свои отношения
Мизулина: каждый второй ребенок хочет уехать из России после блокировок РКН
В Лувре из‑за протечки воды повреждены сотни научных материалов
Сидни Суини ответила на критику рекламы джинсов American Eagle
Бренд мебели Eburet представил новогоднюю коллекцию в честь символа 2026 года
Декабрь в Москве в четвертый раз за XXI век начинается без снега

Netflix снимет анимационный фильм о сводных сестрах Золушки. Они на самом деле не злые

Фото: Netflix

Netflix анонсировал производство анимационного фильма «Steps», который представит новую версию классической сказки о Золушке. Премьера картины запланирована на 2026 год.

Сюжет сосредоточится на «злых» сестрах Золушки, которых озвучат актрисы и комики Али Вонг и Стефани Хсу. По сюжету одна из сестер, Лиллит, будет несправедливо обвинена в срыве королевского бала с помощью магии и случайно превратит свою сестру Марго в лягушку. Чтобы исправить ситуацию и спасти королевство, ей придется объединиться с самой Золушкой.

Режиссерами фильма выступят Джон Рипа, известный по работе над мультфильмом «Рая и последний дракон», и Элис Цзу, для которой этот проект станет полнометражным дебютом. Продюсерскую команду возглавит Эми Полер.

Проект «Steps» находится в разработке с 2021 года. Его анонс последовал за большим успехом Netflix в сфере анимации в 2025 году, главным хитом которой стал мультфильм «Кей-поп: охотницы на демонов».

