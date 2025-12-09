Netflix снимет анимационный фильм о сводных сестрах Золушки. Они на самом деле не злые

Netflix анонсировал производство анимационного фильма «Steps», который представит новую версию классической сказки о Золушке. Премьера картины запланирована на 2026 год.
Сюжет сосредоточится на «злых» сестрах Золушки, которых озвучат актрисы и комики Али Вонг и Стефани Хсу. По сюжету одна из сестер, Лиллит, будет несправедливо обвинена в срыве королевского бала с помощью магии и случайно превратит свою сестру Марго в лягушку. Чтобы исправить ситуацию и спасти королевство, ей придется объединиться с самой Золушкой.
Режиссерами фильма выступят Джон Рипа, известный по работе над мультфильмом «Рая и последний дракон», и Элис Цзу, для которой этот проект станет полнометражным дебютом. Продюсерскую команду возглавит Эми Полер.
Проект «Steps» находится в разработке с 2021 года. Его анонс последовал за большим успехом Netflix в сфере анимации в 2025 году, главным хитом которой стал мультфильм «Кей-поп: охотницы на демонов».