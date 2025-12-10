«Кей-поп-охотниц на демонов» назвали прорывом года по версии Time
Джеффри Дин Морган хочет сыграть в экранизации Red Dead Redemption

Фото: AMC

Актер Джеффри Дин Морган, известный по роли Нигана в сериале «Ходячие мертвецы», выразил желание сняться в киноадаптации игры Red Dead Redemption.

На встрече с поклонниками он заявил, что готов бесплатно сыграть главного героя Артура Моргана. «Это та роль, которую я хотел бы сыграть. Мой любимый жанр — вестерны, и для меня нет ничего ближе. Мой сын играет в эту игру, и она чертовски хороша. Не раздумывая, я бы согласился, да еще и бесплатно».

© Фото: Rockstar

Однако часть фанатов оригинальной игры отнеслась к этой идее скептически. Многие в обсуждениях на Reddit отметили, что Морган, несмотря на свой талант, больше подходит для роли харизматичного антагониста Датча ван дер Линде, чем для сложного и глубокого протагониста Артура.

© Фото: Rockstar

Некоторые также отметили, что экранизация не нужна, поскольку персонажи уже идеально воплощены в игре актерами озвучивания и захвата движения, такими как Роджер Кларк (Артур) и Бенджамин Байрон Дэвис (Датч).

Ранее сооснователь Rockstar Дэн Хаузер объяснял отсутствие экранизаций их знаковых франшиз нежеланием студии терять творческий контроль. Однако, по его словам, сегодня ситуация изменилась благодаря успеху сериалов по The Last of Us и Fallout.

