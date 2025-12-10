«Кей-поп-охотниц на демонов» назвали прорывом года по версии Time
Умерла писательница Софи Кинселла, автор серии «Шопоголик»
Депутат попросил Роскомнадзор запретить Call of Duty
Apple TV снимет сериал «Братья Львиное Сердце» по повести Астрид Линдгрен
В «Яндекс Переводчике» появились три языка коренных народов России
Депутаты от КПРФ предложили сократить рабочий день до шести часов
На Болотной площади откроется новогодний «Маркет Маркета» с локальными брендами
Олимпийский мишка 1980 года станет талисманом сборной России
«Перекресток» выпустил вязаные чепчики-салаты
Баз Лурманн представил трейлер документалки об Элвисе Пресли
Джеффри Дин Морган хочет сыграть в экранизации Red Dead Redemption
Clair Obscur: Expedition 33 и Hades II: лонг-лист премии BAFTA Games Awards 2026
Мужчина из США нанес на тело 273 автографа знаменитостей
«Хитрый Койот» с Джоном Синой выйдет в российский прокат в августе 2026 года
Вышел отрывок из сказки «Буратино» с Виталией Корниенко и Марком Эйдельштейном. Премьера — 1 января
Второй сезон «Больницы Питт» получил дату премьеры
Дмитрий Нагиев в роли дяди Юры в новом трейлере «Елок-12»
Четвертый сезон сериала «Люпен» с Омаром Си выйдет осенью 2026 года
Австралия стала первой в мире страной, запретившей пользоваться соцсетями детям младше 16 лет
56% россиян хотели бы встречаться с книжными антигероями
Сигурни Уивер может сыграть в сериале по Tomb Raider
Расселл Кроу заявил, что «Гладиатор-2» лишил его персонаж «морального стержня»
Ozon запретит несовершеннолетним покупать конфеты с алкогольной начинкой
В парке Буэнос-Айреса состоялась крупнейшая встреча золотистых ретриверов. Их было 2397!
Кот сбежал от хозяев и пять месяцев выживал в горах
Американец прокатился на аттракционе в Диснейленде 15 тыс. раз
Картину Серова стоимостью 1,5 млн долларов продадут на торгах в Москве
«Вкусно — и точка» выпустит коллекцию игрушек чебурашка

Кейт Уинслет рассказала, что ее семья никогда не смотрела «Отпуск по обмену»

Фото: Universal Pictures

Кейт Уинслет призналась, что она и ее родственники никогда не смотрели «Отпуск по обмену» (2006) перед Рождеством, как это делает большинство людей. Об этом актриса поделилась в интервью Би-би-си.

«Мы не сидим и не смотрим фильмы, в которых я снимаюсь. Я сама почти никогда не смотрю их», — сказала Уинслет.

Она отметила, что смотрела большую часть фильмов, в которых принимала участие, только один раз в жизни. «Когда смотришь готовый фильм, для большинства актеров это мучительный опыт. Это то, через что ты вынужден пройти», — добавила звезда «Титаника».

«Отпуск по обмену» часто называют рождественской классикой. В центре сюжета — британка Айрис Симпкинс (Кейт Уинслет) и американка Аманда Вудс (Кэмерон Диас), которые меняются домами на Рождество. Позже каждая из них встречает свою любовь. В следующем году ленте исполнится 20 лет.

Недавно Уинслет снялась в своем первом почти за 20 лет рождественском фильме «Прощай, Джун», где она также выступила режиссером. Картина выйдет на Netflix 24 декабря. 

Сценарий к ней написал сын актрисы Джо Андерс. В основу легла личная история — смерть матери Кейт Салли от рака яичников в 2017 году. Лента расскажет о сестрах и братьях, которые собираются вместе ради встречи Рождества рядом с матерью, находящейся в отделении паллиативной помощи. В актерский состав также вошли Тони Коллетт («Шестое чувство»), Джонни Флинн («Эмма»), Андреа Райсборо («Ради Лесли»), Тимоти Сполл («Король говорит!») и Хелен Миррен («Королева»).

Расскажите друзьям