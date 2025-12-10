«Кей-поп-охотниц на демонов» назвали прорывом года по версии Time
Умерла писательница Софи Кинселла, автор серии «Шопоголик»

Фото: David Levenson/Getty Images

Британская писательница Софи Кинселла, известная по серии книг «Шопоголик», скончалась в возрасте 55 лет. Об этом сообщила Би-би-си со ссылкой на семью автора.

Кинселла умерла спустя три года после того, как ей поставили диагноз «рак мозга» в 2022 году. Писательница, чье настоящее имя Мадлен Софи Уикем, столкнулась с агрессивной формой болезни — глиобластомой.

«С глубокой скорбью сообщаем о кончине сегодня утром нашей любимой Софи (также известной как Мэдди, она же Мама). Она ушла мирно, ее последние дни были наполнены ее истинной любовью: семьей, музыкой, теплом, Рождеством и радостью», — поделились близкие Кинселлы.

Они отметили, что не могут представить, какой будет их жизнь без «ее сияния и любви к жизни». «Несмотря на болезнь, которую она переносила с невероятным мужеством, Софи считала себя настоящей счастливицей: у нее были замечательная семья и друзья, и она добилась необычайного успеха в писательской карьере», — добавила семья.

Родные Кинселлы подчеркнули, что она «ничего не принимала как должное и всегда была благодарна за полученную любовь». «Нам будет ее очень не хватать, наши сердца разрываются от боли», — сказали они.

Софи Кинселла родилась в Лондоне в 1969 году. Она изучала музыку в Новом колледже Оксфордского университета, а затем переключилась на философию, политологию и экономику. Своей первый роман автор написала в 24 года под фамилией мужа, Уикем, работая журналистом в области финансов.

Книга получила высокую оценку критиков и стала бестселлером. Затем Кинселла выпустила еще шесть романов под псевдонимом Мадлен Уикем. Пять лет спустя она опубликовала книгу «Тайный мир снов шопоголика» — уже под именем Софи Кинселла.

Роман рассказал о журналистке Бекки Блумвуд, которая совершенно не умеет управлять финансами и бесконечно покупает одежду, вместо того чтобы откладывать деньги. Книгу экранизировали в 2009 году, в ней снялась Айла Фишер.

Всего Кинселла написала девять романов из серии «Шопоголик». Также в ее библиографии еще восемнадцать книг, включая один роман для подростков и четыре детские книги. Последнюю повесть «Какие чувства она испытывает?» писательница представила в октябре 2024 года.

