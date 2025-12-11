Тоф выходит на сцену в первом тизере второго сезона «Аватара: Легенда об Аанге» от Netflix
Режиссер «Конца ***го мира» снимет экранизацию «Ночной тьмы» Агаты Кристи

Фото: Netflix, @jonathan_entwistle

Джонатан Энтвистл, режиссер сериала Netflix «Конец ***го мира», поставит фильм по детективному роману Агаты Кристи «Ночная тьма», сообщает Deadline. Оригинальное название текста — «Бесконечная ночь» («Endless Night»).

Производством фильма займется французская компания Studiocanal, продюсерами выступят Эндрю Рона и Алекс Хайнеман.

Сюжет развернется вокруг амбициозного двадцатилетнего авантюриста, который влюбляется в одну из богатейших девушек Америки. Он встречает ее на территории поместья, над которым, по старинной легенде, висит проклятье. Мужчина мечтает построить на нем дом и жить там с любимой.

Оригинальный роман Кристи был написан в 1967 году и впервые экранизирован 1972 году Сидни Гиллиатом. Главные роли исполнили Джордж Сандерс («Всё о Еве»), Бритт Экланд («Человек с золотым пистолетом») и Хейли Миллс («Ловушка для родителей»).

Самой писательнице та картина не понравилась. Макс Маллован, второй муж Кристи, в мемуарах написал, что фильм получился чересчур сложным и не соответствовал духу литературного источника: «…персонажи утратили глубину, и для Агаты, как и для многих ее читателей, все впечатление испортила вставленная в конец эротическая сцена, абсолютно далекая от авторского замысла»

Помимо «Конца ***го мира» Энтвистл также известен фильмом «Каратэ-пацан: Легенды» и сериалами «Меня это не устраивает!», «Здравствуй, будущее!» и «Ярмарка тщеславия».

