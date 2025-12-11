Хью Лори снимется с Эми Полер в сериале «Dig» от создателей «Парки и зоны отдыха»

Звезда сериала «Доктор Хаус» Хью Лори снимется в шоу «Dig» вместе с актрисой Эми Полер. Проект разработает соавтор «Парков и зон отдыха» Майк Шур, сообщил Deadline.
В основу нового сериала ляжет книга «Раскопки» Кейт Майерс. Она рассказывает о четырех женщинах, работающих на археологических раскопках в Греции. Они раскрывают давно похороненную тайну, способную переписать историю, и оказываются в центре крупного международного заговора.
Лори сыграет Невилла, британского профессора, стремящегося сохранить традиции профессии археолога. Полер предстанет в образе одной из женщин — главных героинь истории.
Шур и Полер совместно написали сценарий пилотной серии шоу. Сценаристом проекта также выступил Дж. Филбин, работавший над «Убийствами в одном здании». Сериал выпустит компания Universal Television.
Шур, Полер и Филбин стали исполнительными продюсерами наряду с Морганом Саккеттом, Кейт Майерс, режиссером Дином Холландом, а также эйвом Бекки и Дэвидом Майнером из 3 Arts, Шэрон Джексон из Ocean Avenue и Кейт Аренд и Джорданом Грифом из Paper Kite.