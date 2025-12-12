Появились первые кадры третьего сезона «Эйфории»

Телеканал HBO опубликовал промо-ролик о своих будущих проектах, пишет Variety. В нем оказались первые кадры третьего сезона сериала «Эфория»
Премьера состоится в апреле. В ролике Ру Беннетт в исполнении Зендеи танцует с другими женщинами на вечеринке, а затем сидит одна в церкви. «Пути назад нет», — говорит она. На других кадрах Ру бежит по улице, оглядываясь через плечо, как будто за ней гонятся. «Спустя несколько лет после окончания средней школы я не знаю, стала ли жизнь именно такой, какой я хотела», — говорит она позже в тизере.
На других кадрах Лекси (Мод Апатоу) улыбается мужчинам на вечеринке, а Мэдди (Алекса Деми) поправляет макияж. Далее в тизере Нейт (Джейкоб Элорди) танцует перед телевизором в расстегнутой рубашке, Кэсси улыбается в маскарадных ушках на голове, а Джулс (Хантер Шейфер) откидывает голову на спинку сиденья.
Третий сезон сериала «Эйфория» выйдет на HBO в апреле 2026 года. Шоу-раннер сериала Сэм Левинсон недавно выступил на презентации телеканала, во время которой сделал краткий обзор нового сезона Он подтвердил, что Кейси и Нейт поженятся в новых сериях.