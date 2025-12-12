Ким Кардашьян стала игровым персонажем в Fortnite
Дженнифер Гарнер снимется в комедии Netflix «Осталась одна попытка»
Барри Кеоган сыграл лидера нового поколения «Острых козырьков» в новом фильме
Vogue назвал самых хорошо одетых людей 2025 года
Вышел трейлер мультфильма «Скотный двор» по повести Джорджа Оруэлла
Ангела Меркель перестала складывать руки ромбом, потому что ей это «больше не идет»
Режиссер Вим Вендерс возглавит жюри Берлинского кинофестиваля
В Москве согласовали проект высотного парка на месте монорельса
Тимоте Шаламе прокомментировал слух, что он ― рэпер-аноним EsDeeKid: «все раскроется в свое время»
Михаил Дегтярев показал, как будет выглядеть новый олимпийский мишка
Том Круз передумал снимать фильм в открытом космосе
Джейсон Стэтем, перестрелки и погони в дублированном трейлере «Убежища»
В Томске пройдет пикет против блокировки Roblox
В Москве пошел снег
Шведский музыкант спас осьминога и научил его играть на пианино
Марио и Луиджи сражаются с Боузером-младшим в новом тизере сиквела «Супербратьев Марио. Фильм»
Рукопись песни Цоя «Спокойная ночь» продали на аукционе досрочно
В 2025 году в русском языке появилось 90 новых слов
Reddit подал иск в Верховный суд Австралии из‑за закона о запрете соцсетей для подростков
Снуп Догг получил пост почетного тренера сборной США на Олимпийских играх-2026
Незнакомец домогался блогерши в метро. Суд признал виновной ее ― за то, что мешала пройти мужчине
Появились первые кадры третьего сезона «Эйфории»
Джастин Бибер вернулся на место съемок культового клипа «Baby»
Актриса Лола Петтикрю снимется в сериале Netflix по «Assassin’s Creed»
Disney инвестирует 1 млрд долларов в OpenAI и позволит стартапу использовать свои персонажи
Умер актер Джеффри Гарсия, известный по озвучке Шина в «Джимми Нейтрон»
49% компаний в России не планируют проводить новогодний корпоратив
Из музея в Бристоле украли более 600 артефактов

В Ставропольском крае в 2027 году планируют собрать первый в России урожай бананов

Фото: Gabriel Mihalcea/Unsplash

Первый урожай российских бананов планируют вырастить в Ставропольском крае в 2027 году, пишет ТАСС. 

Кроме того, в регионе намерены начать выращивать и другие тропические фрукты. «Если у нас получится вырастить качественные и вкусные бананы, поверьте, мы на этом не остановимся. Ставропольский край будет дальше развивать это направление и выращивать другие тропические фрукты», — рассказал губернатор региона Владимир Владимиров.

По его губернатора, несмотря на то что Ставрополье расположено в зоне мягкого и теплого климата, бананов растить там трудно. «Решались вопросы энергоснабжения, водоснабжения, дорожной инфраструктуры», — сказал он.

Недавно ученые из Кента вырастили чай в лунном грунте. Они высадили саженцы в два вида почвы. Одна имитировала лунную, другая — марсианскую. В первой чай укоренился, но растения, высаженные в марсианском грунте, не выжили.

Расскажите друзьям