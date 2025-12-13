Турция строит космодром в Сомали
Выпавший в Москве снег растает до Нового года

Фото: Чингаев Ярослав/Агентство «Москва»

Снег, выпавший в Москве в пятницу и в ночь на субботу, не долежит до Нового года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В прошедшие дни в столице уже в пятый раз с начала холодного сезона образовался небольшой снежный покров. На метеостанции ВДНЖ его высота составила 2 сантиметра ― менее 15% от месячной нормы. В Подмосковье высота снежного покрова ― от 1 до 3 сантиметров, а в Кашире ― 6. 

Ночь с 12 на 13 декабря стала для Москвы самой холодной с начала зимы. Температура опускалась до -5,8 градусов, а по области ― до -6,6. В воскресенье и понедельник в столице ожидается от -5 до -7 днем и от -6 до -11 ночью. Во вторник же столбики термометров «устремятся в зону оттепелей», отметил Леус. 

«Предстоящий трехдневный морозный период будет малоснежным и на высоту снежного покрова не повлияет, а затем в регион вернутся оттепели, которые постепенно растопят это белое покрывало», ― пояснил синоптик.

