В Москве пошел снег

В разных районах Москвы начался снег, кое-где с дождем. Фото и видео природного явления выкладывают в соцсетях.
Синоптики объявили в столице и Подмосковье желтый уровень погодной опасности. До 21.00 в регионе ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а на дорогах ― сильная гололедица.
В субботу 13 декабря ожидается первая зимняя метель. Порывы ветра будут достигать 15–17 метров в секунду.
В этом году декабрь в Москве четвертый раз за XXI век начался без снега. Такое происходило лишь в 2006, 2008 и 2009 годах. При этом в 2008-м снег выпал лишь 23 декабря.
Специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал, что настоящая зима придет в Московскую область в воскресенье. В регионе ожидаются сильные морозы до -15 градусов, снегопады и метели.