Жители Москвы могут бесплатно отправить новогодние открытки на любой адрес в России

Музей ОБЭРИУ откроется в Петербурге 15 декабря
Тимоти Шаламе объяснил, почему у него короткая стрижка
Выпавший в Москве снег растает до Нового года
Редкое шампанское со свадьбы принца Чарльза и Дианы не смогли продать на аукционе в Дании
Найден мертвым актер Питер Грин, снимавшийся в «Маске» и «Криминальном чтиве»
Сооснователь Pims признал ошибкой рекламу с грубым досмотром девушки
Вареная баранья голова возглавила рейтинг худших блюд
Картину с первым изображением «Звездных войн» продали за рекордные 3,9 млн долларов
«Зверополис-2» собрал 1 млрд долларов за 17 дней ― это рекорд для голливудской анимации
Фильм «Емельяненко» Валерии Гай Германики выиграл премию Дзиги Вертова в области неигрового кино
Умер кинопродюсер Артур Кон, работавший с Витторио Де Сика
Режиссера «47 ронинов» признали виновным в мошенничестве и обмане Netflix
Шэрон Стоун снимется с Анной Кендрик и Сетом Рогеном в драмеди «Babies»
Гленн Клоуз спланировала свою смерть. Она строит дом, где хочет прожить последние годы
Итан Хоук захотел стать боксером после просмотра «Рокки», но передумал после первого боя
Дженнифер Гарнер снимется в комедии Netflix «Осталась одна попытка»
Барри Кеоган сыграл лидера нового поколения «Острых козырьков» в новом фильме
Vogue назвал самых хорошо одетых людей 2025 года
Вышел трейлер мультфильма «Скотный двор» по повести Джорджа Оруэлла
Ангела Меркель перестала складывать руки ромбом, потому что ей это «больше не идет»
Режиссер Вим Вендерс возглавит жюри Берлинского кинофестиваля
Количество российских регионов, где средняя зарплата выше 100 тыс. рублей, в сентябре выросло до 13
В Москве согласовали проект высотного парка на месте монорельса
Европол предупредил о риске войны между людьми и роботами к 2035 году
Тимоте Шаламе прокомментировал слух, что он ― рэпер-аноним EsDeeKid: «все раскроется в свое время»
Михаил Дегтярев показал, как будет выглядеть новый олимпийский мишка
ВЦИОМ: две трети россиян не согласны с судебным решением по делу Долиной
В Италии нашли греческую скульптуру возрастом 2500 лет

Жители Москвы могут бесплатно отправить новогодние открытки на любой адрес в России

Фото: mos.ru

В преддверии Нового года на площадках проекта «Зима в Москве» состоится акция «Письма добра». Желающие смогут бесплатно отправить новогодние открытки своим близким на любой адрес в России. Об этом говорится на сайте mos.ru.

Каждые выходные с 13 по 28 декабря и с 17:00 до 20:00 часов волонтеры в куртках фиолетового цвета соберут праздничные поздравления. Собранные открытки отсортируют и направят адресатам 16 и 29 декабря, а также после новогодних праздников.

Волонтеров можно встретить на площадках проекта «Зима в Москве». С 13 декабря они будут на катке в парке «Кузьминки» и на улице Чичерина (дом 8, корпус 1). С 21 декабря — на катке на территории парка Северного речного вокзала (Ленинградское шоссе, дом 51) и на катке на Царской набережной музея-заповедника «Коломенское». Они также будут встречать москвичей с 09:00 до 11:00 на 39 площадках дружеских стартов «5 верст» 20 декабря и в 11 точках парковых забегов движения С95 13 декабря.

Недавно стало известно, что в Новый год в Москве будут вручать подарки детям. Их раздадут в метро и другом общественном транспорте города.
 

Расскажите друзьям