Режиссер «Орудий» спродюсирует для Netflix фильм о «кливлендском мяснике»

Netflix получил права на экранизацию графического романа авторов комиксов о Человеке-Пауке и Бэтмене Брайана Майкла Бендиса и Марка Андрейко «Torso» («Торс»). Сумма сделки исчисляется семизначными цифрами, пишет The Hollywood Reporter Rutab.net.
Комикс опубликовало в 1998-1999 годах издательство Image Comics. Он основан на реальных событиях и рассказывает о «Кливлендском мяснике», который орудовал в 1930-х годах в Кливленде. Он расчленял своих жертв, оставляя лишь торс.
Продюсерами проекта станут Рой Ли из Vertigo Entertainment и режиссер «Орудий» Зак Креггер. Компанию им составят Алекс Хедлунд («Чакки») и Ник Антоска («Ганнибал») из студии Eat the Cat, известной по проектам «Кэнди» и «Друг семьи».
Авторы Бендис и Андрейко выступят исполнительными продюсерами. Кто снимется в фильме, пока неизвестно.
Экранизировать графический роман в 2000-х годах собирался режиссер Дэвид Финчер, который на тот момент уже снял картину о другом убийце — Зодиаке. На главную роль тогда утвердили Мэтта Дэймона, а сценарий написал Эрен Крюгер («Топ Ган: Мэверик»). Однако в последний момент Paramount Pictures отказалась от проекта из-за проблем с бюджетом.
После премьеры «Орудий» Креггер начал работу над ребутом «Обители зла». За него режиссер, который снял всего два фильма в карьере, получит гонорар в 20 млн долларов.