Сотни такс в костюмах собрались в Лондоне. Срочно посмотрите на них!
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку для презервативов
Леонардо ди Каприо объяснил, почему он не хочет стать режиссером
Wildberries & Russ приобрела сеть магазинов косметики «Рив Гош»
В Архангельской области добыли алмаз в форме бантика
Третьяковская галерея готовит к открытию мастерскую Ильи Кабакова к концу 2026 года
Третьяковская галерея откроет музей Эрика Булатова
Билеты на выставку Шагала в Пушкинском музее распродали вплоть до 11 января
Словарь Merriam-Webster выбрал словом года сленговый термин slop
ВЦИОМ: 72% россиян считают труд рабочего престижным
Вышел трейлер финальных серий пятого сезона «Очень странных дел»
Сотрудники Лувра начали забастовку из‑за кризиса в музее
Горыня и История: названы самые необычные имена новорожденных в Москве
Туристов, потерявшихся в горах Пермского края, нашли живыми
Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии
В Москве проживают 1200 человек старше 100 лет
Спрос на перелеты в Саудовскую Аравию из России вырос в 2,3 раза
Мужчину, который домогался блогерши в метро, арестовали на 15 суток
В Японии не останется панд из‑за напряжения в отношениях с Китаем
Аманда Сейфрид назвала социализм «великолепной идеей»
У Райана Джонсона есть идеи для «Достать ножи-4»
Джордж Клуни больше не целует девушек в фильмах
Джон Сина закончил карьеру в рестлинге. Последний бой он проиграл
В Москве ожидается потепление до +5 градусов Цельсия
Бабушка Ольга выиграла международную стримерскую премию NNYS
Итан Хоук вступился за Пола Дано после нападок Тарантино
Anicorn выпустит лимитированную серию часов в стиле PlayStation 1
Картину Пикассо разыграют в лотерее. Участие стоит всего 100 евро

Адам Скотт появился в тизере-трейлере хоррора «Hokum»

На ютуб-канале Neon опубликовали тизер-трейлер хоррора «Hokum», в котором снялся Адам Скотт из сериала «Разделение». Фильм выйдет в кинопрокат 1 мая.

Он расскажет о замкнутом писателе Оме Баумане, который останавливается в отдаленной ирландской гостинице, чтобы развеять прах своих родителей. Рассказы персонала о древней ведьме, обитающей в отеле, захватывает его разум.

Видео: Neon/YouTube

Главную роль в проекте исполнит Скотт. Его герой, по сюжету, столкнется с самыми темными уголками прошлого. Случится это на фоне тревожных видений и шокирующего исчезновения.

Сценаристом и режиссером фильма стал Дэмиэн Маккарти, снявший хоррор «Астрал. Медиум». Оператором выступил Колм Хоган, также работавший над «Астрал. Медиум».

В актерский состав вошли Дэвид Уилмот, Остин Амелио, Флоренс Ордеш, Питер Кунан, Майкл Патрик и другие. В продюсерской команде оказались Дерек Дочи, Майртин Де Барра, Джулианна Форде, Рой Ли и Стивен Шнайдер.

Расскажите друзьям