Гран-при Московского еврейского кинофестиваля забрал фильм «Жизнь как сказка» Мэттью Шира

«Обычно жюри сильно спорят по поводу Гран-при и не особо относительно других призов, но в этот раз мы определились с Гран-при очень быстро, а вот достичь компромисса о призе жюри оказалось сложнее всего. Конечно, у всех нашлись свои фавориты, и мнения сильно разделились — были и дискуссии, и попытки переубедить. Думаю, это здорово: подобная ситуация означает, что у конкурса очень хорошая программа. В этом, конечно, заслуга кураторов и программного директора. Любопытно, что каждая картина тесно связана с еврейской культурой, но в то же время это фильмы для международной аудитории, они понятны абсолютно каждому», ― отметил он.