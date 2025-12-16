Тейлор Момсен рассказала, как Джим Кэрри спас ее на съемках «Гринча»

Тейлор Момсен, известная по роли Синди Лу в культовом рождественском фильме «Гринч, похититель Рождества», рассказала, как Джим Кэрри, сыгравший Гринча, однажды спас ее от опасной ситуации на съемочной площадке.
Во время съемок сцены спуска с горы на санях 7-летняя Момсен чуть не выпала. Кэрри мгновенно остановил съемки, крикнув «стоп», и бросился проверять, все ли в порядке с ребенком.
«Он запаниковал… Я всегда чувствовала себя в полной безопасности с Джимом», — вспоминает Момсен. В свою очередь, Кэрри высоко оценил природный талант и дисциплину юной актрисы, назвав ее профессионалом с безупречным чувством юмора.
В ноябре 2025 года Тейлор Момсен и Джим Кэрри впервые за 25 лет встретились на 40-й церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла. Солистка группы The Pretty Reckless и актер не видели друг друга с премьеры фильма.
«Гринч, похититель Рождества» рассказывает о Гринче, который живет на горе рядом с Ктоградом и ненавидит Рождество из-за насмешек, которые он терпел в детстве. Чтобы испортить праздник, он переодевается в Санту и в канун Рождества крадет все подарки и украшения из домов жителей. В конце он меняет отношение к Рождеству и понимает, что его суть не в подарках, а в тепле и единении. В 2001 году фильм получил премию «Оскар» за лучший грим и прически героев.