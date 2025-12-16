ТНТ снимет новогоднюю экранизацию «Мастера и Маргариты» в стиле «Слова пацана»
Гослитмузей представил выставку к 160-летию первого издания «Приключений Алисы в Стране чудес»

Фото: pure julia/Unsplash

Государственный литературный музей представил выставку «Алиса, проснись!» к 160-летию первого издания «Приключений Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. Об этом сообщили на сайте ГМИРЛИ.

Экспозиция открылась 16 декабря. В ней можно увидеть редкие книги, оригинальные иллюстрации, скульптуры и архивные материалы из частных собраний и музейных фондов, а также фотоработы Кэрролла.

Выставка расскажет о судьбе произведения Кэрролла в России и его переводе на русский язык. Она будет работать вплоть до 5 апреля. Музей принимает посетителей каждый день, за исключением понедельников.

Гостям музея покажут среди прочих работы Геннадия Калиновского, Мая Митурича, Лидии Шульгиной, Виктора Чижикова, Павла Пепперштейна, Владимира Клавихо-Телепнева, Юрия Ващенко, Юлии Гуковой, Андрея Мартынова и других художников.

