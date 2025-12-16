Peacock показал трейлер сериала «Пони» с Эмилией Кларк и Хейли Лу Ричардсон

ТНТ снимет новогоднюю экранизацию «Мастера и Маргариты» в стиле «Слова пацана»
HBO Max показал трейлер второго сезона драмы «Больница Питт»
На Патриарших прудах за год закрылось рекордное число ресторанов
The Rolling Stones отменили тур 2026 года из‑за состояния здоровья Кита Ричардса
Disney анонсировала разработку спин-оффа о злодее Гастоне из «Красавицы и чудовища»
Гослитмузей представил выставку к 160-летию первого издания «Приключений Алисы в Стране чудес»
ИМИ возобновил издательскую деятельность
Тейлор Момсен рассказала, как Джим Кэрри спас ее на съемках «Гринча»
Limé, 12 Storeez, Zarina попали в число самых популярных брендов у россиян
Сотни человек поздравили самого доброго контролера МЦД Нину Бандур. Ей скинулись на ремонт дома
Валентина Матвиенко предложила обновить меры поддержки семей в сфере недвижимости
Мишель и Барак Обама должны были встретиться с Райнерами в тот день, когда их нашли мертвыми
Милли Бобби Браун до сих пор использует родительский аккаунт Netflix
В России зарплаты в строительстве выросли на 40%
В Москве выпустили карту «Тройка» в честь сказки о Буратино
За пять лет количество пекарен в Москве выросло втрое
Антарктический ледовый марафон впервые выиграла женщина
Twinby инвестирует 500 тысяч долларов в офлайн-знакомства на горнолыжном курорте
Гран-при Московского еврейского кинофестиваля забрал фильм «Жизнь как сказка» Мэттью Шира
«Пятерочка» составила кулинарную книгу из любимых новогодних рецептов сотрудников
Рик Оуэнс отказался от использования натурального меха в коллекциях
Самое дешевое такси в России — в Ингушетии
Илон Маск стал первым человеком с состоянием 600 млрд долларов
Джеймс Кэмерон стал миллиардером
Ассоциация юристов поддержала покупательницу квартиры Долиной
«Он изменил ход моей жизни»: Кэти Бейтс призналась, что «абсолютно опустошена» смертью Роба Райнера
В Великобритании школа раздает бесплатно телевизоры и велосипеды, чтобы улучшить посещаемость
Владимир Путин разрешил Росфинмониторингу получать данные о переводах денег по СБП

Peacock показал трейлер сериала «Пони» с Эмилией Кларк и Хейли Лу Ричардсон

Фото: Peacock/YouTube

На стриминговом сервисе Peacock опубликовали трейлер сериала «Пони», в котором главные роли исполнили Эмилия Кларк («Игра престолов») и Хейли Лу Ричардсон («Белый лотос»). Шоу выйдет на платформе 15 января.

Оно расскажет о двух женщинах, чьи мужья работали на американскую разведку. Однажды оба супруга погибают в СССР при загадочных обстоятельствах, и тогда их вдовы решают стать агентами ЦРУ и расследовать убийство любимых.

Видео: Peacock/YouTube

Действие сериала развернется в 1977 году. Кларк сыграла образованную русскоязычную дочь советских иммигрантов по имени Беа. Ричардсон предстала в образе Твилы, резкой и бесстрашной девушки из маленького городка.

«Вместе они работают над раскрытием масштабного заговора времен холодной войны и разгадыванием тайны, из‑за которой они стали вдовами», — говорит синопсис восьмисерийного проекта.

Режиссером и сценаристом «Пони» выступила Сюзанна Фогель («Кошки-мышки», «Шпион, который меня кинул»). Шоураннером стал Дэвид Исерсон («Мистер Робот»).

