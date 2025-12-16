Peacock показал трейлер сериала «Пони» с Эмилией Кларк и Хейли Лу Ричардсон

На стриминговом сервисе Peacock опубликовали трейлер сериала «Пони», в котором главные роли исполнили Эмилия Кларк («Игра престолов») и Хейли Лу Ричардсон («Белый лотос»). Шоу выйдет на платформе 15 января.
Оно расскажет о двух женщинах, чьи мужья работали на американскую разведку. Однажды оба супруга погибают в СССР при загадочных обстоятельствах, и тогда их вдовы решают стать агентами ЦРУ и расследовать убийство любимых.
Действие сериала развернется в 1977 году. Кларк сыграла образованную русскоязычную дочь советских иммигрантов по имени Беа. Ричардсон предстала в образе Твилы, резкой и бесстрашной девушки из маленького городка.
«Вместе они работают над раскрытием масштабного заговора времен холодной войны и разгадыванием тайны, из‑за которой они стали вдовами», — говорит синопсис восьмисерийного проекта.
Режиссером и сценаристом «Пони» выступила Сюзанна Фогель («Кошки-мышки», «Шпион, который меня кинул»). Шоураннером стал Дэвид Исерсон («Мистер Робот»).