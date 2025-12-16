Эмили Блант сломалась в прямом эфире в первом тизере «Disclosure Day» Стивена Спилберга

ТНТ снимет новогоднюю экранизацию «Мастера и Маргариты» в стиле «Слова пацана»
HBO Max показал трейлер второго сезона драмы «Больница Питт»
На Патриарших прудах за год закрылось рекордное число ресторанов
The Rolling Stones отменили тур 2026 года из‑за состояния здоровья Кита Ричардса
Peacock показал трейлер сериала «Пони» с Эмилией Кларк и Хейли Лу Ричардсон
Disney анонсировала разработку спин-оффа о злодее Гастоне из «Красавицы и чудовища»
Гослитмузей представил выставку к 160-летию первого издания «Приключений Алисы в Стране чудес»
ИМИ возобновил издательскую деятельность
Тейлор Момсен рассказала, как Джим Кэрри спас ее на съемках «Гринча»
Limé, 12 Storeez, Zarina попали в число самых популярных брендов у россиян
Сотни человек поздравили самого доброго контролера МЦД Нину Бандур. Ей скинулись на ремонт дома
Валентина Матвиенко предложила обновить меры поддержки семей в сфере недвижимости
Мишель и Барак Обама должны были встретиться с Райнерами в тот день, когда их нашли мертвыми
Милли Бобби Браун до сих пор использует родительский аккаунт Netflix
В России зарплаты в строительстве выросли на 40%
В Москве выпустили карту «Тройка» в честь сказки о Буратино
За пять лет количество пекарен в Москве выросло втрое
Антарктический ледовый марафон впервые выиграла женщина
Twinby инвестирует 500 тысяч долларов в офлайн-знакомства на горнолыжном курорте
Гран-при Московского еврейского кинофестиваля забрал фильм «Жизнь как сказка» Мэттью Шира
«Пятерочка» составила кулинарную книгу из любимых новогодних рецептов сотрудников
Рик Оуэнс отказался от использования натурального меха в коллекциях
Самое дешевое такси в России — в Ингушетии
Илон Маск стал первым человеком с состоянием 600 млрд долларов
Джеймс Кэмерон стал миллиардером
Ассоциация юристов поддержала покупательницу квартиры Долиной
«Он изменил ход моей жизни»: Кэти Бейтс призналась, что «абсолютно опустошена» смертью Роба Райнера
В Великобритании школа раздает бесплатно телевизоры и велосипеды, чтобы улучшить посещаемость

Эмили Блант сломалась в прямом эфире в первом тизере «Disclosure Day» Стивена Спилберга

Кадр: Universal/YouTube

На ютуб-канале Universal Pictures опубликовали тизер фильма «Disclosure Day» Стивена Спилберга. Он выйдет в кинопрокат 12 июня 2026 года.

В картине, снятой по рассказу режиссера «Списка Шиндлера» и «Челюстей», приняли участие Эмили Блант, Джош О’Коннор, Колин Ферт, Ив Хьюсон и Колман Доминго. Сценарий ленты написал Дэвид Кепп («Война миров», «Парк Юрского периода»).

Видео: Universal Pictures/YouTube

Продюсерами проекта выступили пятикратная номинантка на премию «Оскар» Кристи Макоско Кригер («Фабельманы», «Вестсайдская история») и Спилберг. Исполнительными продюсерами стали Адам Сомнер и Крис Бригэм.

Оператором фильма выступил Януш Каминский («Спасти рядового Райана»), а композитором — прославленный Джон Уильямс. Для последнего «Disclosure Day» будет уже 30-м совместным проектом со Спилбергом.

Разработкой картины занималась компания Amblin Entertainment. Сюжет ленты держится в секрете. Известно, что он будет связан с искусственным интеллектом и крушением космического корабля. Блант предположительно предстанет в роли инопланетянки.

