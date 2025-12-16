Эмили Блант сломалась в прямом эфире в первом тизере «Disclosure Day» Стивена Спилберга

На ютуб-канале Universal Pictures опубликовали тизер фильма «Disclosure Day» Стивена Спилберга. Он выйдет в кинопрокат 12 июня 2026 года.
В картине, снятой по рассказу режиссера «Списка Шиндлера» и «Челюстей», приняли участие Эмили Блант, Джош О’Коннор, Колин Ферт, Ив Хьюсон и Колман Доминго. Сценарий ленты написал Дэвид Кепп («Война миров», «Парк Юрского периода»).
Продюсерами проекта выступили пятикратная номинантка на премию «Оскар» Кристи Макоско Кригер («Фабельманы», «Вестсайдская история») и Спилберг. Исполнительными продюсерами стали Адам Сомнер и Крис Бригэм.
Оператором фильма выступил Януш Каминский («Спасти рядового Райана»), а композитором — прославленный Джон Уильямс. Для последнего «Disclosure Day» будет уже 30-м совместным проектом со Спилбергом.
Разработкой картины занималась компания Amblin Entertainment. Сюжет ленты держится в секрете. Известно, что он будет связан с искусственным интеллектом и крушением космического корабля. Блант предположительно предстанет в роли инопланетянки.