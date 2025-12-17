В новом парке Universal появятся аттракционы по «Джеймсу Бонду», «Паддингтону» и «Властелину колец»

Первый британский парк Universal Studios в Кемпстон-Хардвик получил разрешение на строительство. Как сообщают источники BBC, в нем могут появиться аттракционы по «Джеймсу Бонду», «Паддингтону» и «Властелину колец».
На территории парка появятся аттракционы высотой до 115 метров — самые высокие в Европе. Открытие запланировано на 2031 год. Парк будет построен на месте бывшего кирпичного завода, недалеко от железной дороги и аэропорта Лондон-Лутон. Рядом разместится парковка более чем на 7000 автомобилей.
По оценкам компании парк станет одним из крупнейших работодателей в регионе, создав 20 тыс. строительных рабочих мест и 8000 постоянных должностей.
Фильм «Приключения Паддингтона-3» вышел в мировой прокат 8 ноября. 7 марта он появится в российском онлайн-кинотеатра Okko. В третьей части серии медвежонок вместе с семейством Браун отправится в Перу. Он решится на путешествие на родину после того, как получит встревоженное письмо из Дома престарелых медведей, где живет его тетя Люси.
Письмо Паддингтону напишет настоятельница монастыря, заботящаяся о пожилых медведях. Ее роль в ленте исполнила лауреатка премии «Оскар» Оливия Колман, известная по фильмам «Отец» и «Фаворитка».