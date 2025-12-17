Roblox согласился соблюдать российские законы после блокировки Роскомнадзора
В Китае ребенок случайно сломал экспонат стоимостью 320 тыс. долларов
«Я не смотрю свои фильмы»: Леонардо Ди Каприо заявил, что никогда не смотрел «Титаник»
Звезда «Хамнета» Джейкоби Джуп сыграет в перезапуске «Изгоняющего дьявола»
Джерард Батлер представил трейлер сиквела «Гренландии»
Мультфильм петербургского аниматора Константина Бронзита попал в шорт-лист «Оскара»
Хакеры утверждают, что взломали Pornhub, и угрожают опубликовать данные премиум-пользователей
Warner Bros. Discovery планирует отказаться от предложения Paramount в пользу Netflix
Госдума запретила продажу табака и вейпов вблизи остановок общественного транспорта
Шоураннер «Бриджертонов»: книга про Бенедикта — самая простая для экранизации
В новом парке Universal появятся аттракционы по «Джеймсу Бонду», «Паддингтону» и «Властелину Колец»
В России обсуждается перевод банковских уведомлений в Max
Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
«Camp Rock 3» обновит саундтрек: в фильме будут рок, кантри и песня в духе Бруно Марса
Джек Блэк отреагировал на слова Эль Фэннинг, что он «ходячий секс» и «самый горячий мужчина»
OpenAI представила модель ChatGPT Images для генерации изображений с умным редактированием
Сына режиссера Роба Райнера обвинили в убийстве родителей
Сериал «Семь сестер» планируют выпустить на Hulu. В нем снимутся Элизабет Олсен и Одесса Янг
MGM+ выпустит сериал «Великолепная семерка»
Эндрю Скотт и Оливия Колман сыграют в фильме «Эльсинор», основанном на жизни актера Иэна Чарлсона
Эмили Блант сломалась в прямом эфире в первом тизере «Disclosure Day» Стивена Спилберга
HBO Max показал трейлер второго сезона драмы «Больница Питт»
На Патриарших прудах за год закрылось рекордное число ресторанов
The Rolling Stones отменили тур 2026 года из‑за состояния здоровья Кита Ричардса
Peacock показал трейлер сериала «Пони» с Эмилией Кларк и Хейли Лу Ричардсон
Disney анонсировала разработку спин-оффа о злодее Гастоне из «Красавицы и чудовища»
Гослитмузей представил выставку к 160-летию первого издания «Приключений Алисы в Стране чудес»
ИМИ возобновил издательскую деятельность

Маколей Калкин не согласился, что «Крепкий орешек» — рождественский фильм

Фото: 20th Century Fox Film Corporation

Звезда рождественского хита «Один дома» Маколей Калкин высказался по поводу давнего спора насчет того, можно ли считать боевик «Крепкий орешек» праздничным фильмом. Об этом написала The Independent.

«Нет, нельзя. Все происходит вокруг Рождества. Не ругайтесь на меня. Все вращается вокруг Рождества, но это мог бы быть и День Святого Патрика, все бы сработало и так», — заявил Калкин.

По мнению актера, рождественскими можно считать только те фильмы, которые невозможно привязать к другому празднику. «Вы не можете сделать „Один дома“ на День Победы, нет. Это так не работает», — пояснил он.

Многие пользователи соцсетей не согласились с Калкиным. Они отметили, что история Кевина МакКалистера тоже могла произойти не на зимних каникулах, а в другое время.

«„Крепкий орешек“ не случился бы в другой праздник. Джон не поехал бы в Лос-Анджелес ради другого праздника, и план террористов связан именно с рождественской вечеринкой в Nakatomi. Ни на один другой праздник компании не устраивают такие масштабные вечеринки», — написал один из комментаторов.

Другие же подписчики актера встали на его сторону: «Дело не в том, когда это происходит, а в темах. „Один дома“ — это рождественский фильм, потому что он о воссоединении семьи. В этом заключается смысл фильма: Кевин понимает, что, как бы сильно он ни злился на близких, он все равно их ценит. В „Крепком орешке“ нет рождественских тем, поэтому это не рождественский фильм».

В 2020 году режиссер «Крепкого орешка» Джон МакТирнан признался, что не планировал снимать праздничное кино, но испытывает радость от того, что для ряда зрителей боевик стал таковым.

Расскажите друзьям