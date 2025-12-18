В Греции редкие тюлени-монахи прячутся в пещерах из‑за массового туризма
В парках Москвы открылись зоны с кострами

Фото: mos.ru

В парках Москвы появились специальные зоны, в которых посетителям можно согреться. Об этом говорится на сайте mos.ru.

Их разместили в парках «Фили», «Ходынское поле», «Сокольники», в зоне отдыха «Покровский берег» и в парке Горького как часть проекта «Зима в Москве».
Зоны открыты ежедневно до 13 февраля. По выходным на территории костровых зон запланирована развлекательная программа. Так, 19 декабря, с 19.00 до 20.00, в парке «Сокольники» состоится выступление диджеев, а в парке «Ходынское поле» оно пройдет с 20.00 до 21.00.

20 декабря в парке «Сокольники» гости послушают музыкальные композиции с 16.00 до 17.00, с 19.00 до 20.00 и с 20.00 до 21.00. В парке «Фили» диджей-сеты организуют с 15.00 до 16.00, с 16.00 до 17.00 и с 19.00 до 20.00. 

Недавно появилась информация, что москвичи смогут бесплатно отправить новогодние открытки своим близким на любой адрес в России. Поздравления соберут волонтеры. Каждые выходные с 13 по 28 декабря они будут работать на площадках проекта «Зима в Москве» и в других местах.

