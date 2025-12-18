Овцы расследуют смерть Хью Джекмана в трейлере комедии «Три полные сумки: Овечий детектив»
Хоррор «Другие» с Николь Кидман выйдет в повторный прокат в России

Фото: кинокомпания «Пионер»

Кинокомпания «Пионер» выпустит в повторный прокат 4K-реставрацию хоррора «Другие» Алехандро Аменабара. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании. 

Прокат стартует 12 февраля. Фильм будут показывать в двух версиях ― на языке оригинала с русскими субтитрами и в дублированной версии. 

Действие картины происходит вскоре после Второй мировой войны на острове Джерси у берегов Англии. Грейс (Николь Кидман) живет в большом доме вместе с двумя детьми, которые из-за болезни не могут находиться на солнце. Дом всегда остается в полумраке, а строгий режим помогает сохранять предсказуемость их изолированной жизни. Когда в доме появляются трое новых слуг, им приходится соблюдать строгие правила. Но мерному течению жизни дома вскоре кладет конец некая потусторонняя сущность.

Делимся первым дублированным трейлером. Видео: кинокомпания «Пионер»

23 января в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоится московская премьера «Других». Фильм представят философ Евгений Цуркан и кинокритик Арина Бойко. В этот же день спецпоказы пройдут в Петербурге (в «Каро 9 Варшавский экспресс»), Краснодаре (в «Каро 8 Галерея») и Новосибирске (в «Каро 10 Галерея»).

Роль Грейс принесла Николь Кидман номинации на премии «Золотой глобус», BAFTA и European Film Awards.

