Хоррор «Другие» с Николь Кидман выйдет в повторный прокат в России

Действие картины происходит вскоре после Второй мировой войны на острове Джерси у берегов Англии. Грейс (Николь Кидман) живет в большом доме вместе с двумя детьми, которые из-за болезни не могут находиться на солнце. Дом всегда остается в полумраке, а строгий режим помогает сохранять предсказуемость их изолированной жизни. Когда в доме появляются трое новых слуг, им приходится соблюдать строгие правила. Но мерному течению жизни дома вскоре кладет конец некая потусторонняя сущность.