Синоптики: январь в Москве будет аномально теплый

В первый месяц 2026 года погода в Москве будет аномально теплой, сообщила специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в личном телеграм-канале.
Все модели расчета погоды показывают, что средняя температура воздуха в январе в столице составит от +1,5 до +2,6 градуса. Единого мнения о количестве осадков у моделей нет. Световой день к концу января увеличится до 8 часов 35 минут.
Декабрь в Москве также запомнился аномалиями: по данным синоптиков, он уже стал одним из самых малоснежных в XXI веке. К 18 декабря в столице выпало лишь 13 миллиметров осадков, а максимальная высота снежного покрова не превышала 3 сантиметра.
Последние прогнозы показывают, что на грядущей неделе, с 22 по 28 декабря, в Москве все так же не установится полноценный снежный покров. Временами будет идти небольшой снег — до 2–3 сантиметров осадков.