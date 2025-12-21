Оксана Самойлова рассказала, что ее коза Мими умерла
В Полярных Зорях в Мурманской области день сегодня продлится 18 минут

Фото: Freepik

Световой день в городе Полярные Зори Мурманской области сегодня, 21 декабря, продлится всего 18 минут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного сотрудника ИСЗФ СО РАН Сергея Язева.

Население Полярных Зорь составляет всего 14 ты. Человек. Город был построен в 1964 году вокруг Кольской АЭС. Климат здесь субарктический, холодный.

21 декабря — в день зимнего солнцестояния — продолжительность светового дня в Северном полушарии минимальна. Например, в Москве он составит 6 часов 59 минут.

Самый длительный световой день ждет самый южный город России — Дербент в Дагестане. Он продлится 9 часов 7 минут.

