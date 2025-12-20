В Москве ночь на 21 декабря продлится более 17 часов

Оксана Самойлова рассказала, что ее коза Мими умерла
27 декабря из Петербурга отправится ретропоезд «Лахта»
В Москве заработали более 250 елочных базаров
Пряничная копия особняка Маккалистеров из фильма «Один дома» попала в Книгу Гиннесса
Быстрее всего средние зарплаты в России растут на Камчатке и Чукотке
Завершились съемки фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» — четвертого фильма о Питере Паркере
Книга «Если все кошки в мире исчезнут» стала самой популярной у россиян в 2025 году
Тимоте Шаламе разговаривает с Гвинет Пэлтроу в первом отрывке из фильма «Марти Великолепный»
«Австралийский герой»: сирийцу, обезоружившему террориста в Сиднее, пожертвовали 2,5 млн долларов
К фонтану Треви в Риме сделают платный вход. Ежегодно из фонтана достают десятки тонн монет
Немецкий шпиц ― самая популярная порода собак у россиян в 2025 году
Тимоте Шаламе записал фит с EsDeeKid, подыгрывая слухам о том, что анонимный рэпер ― его альтер эго
Треть россиян поставят на новогодний стол готовые блюда из магазина
Запашный: интернет снижает интерес зрителя к работе иллюзионистов
В России стало меньше караоке-залов
Бренд Seven Lab представил новую коллекцию
Wildberries проведет ребрендинг пунктов выдачи заказов
В Москве у причалов речного транспорта установили автоматы для пополнения карт «Тройка»
В России заблокировали сервис помощи незрячим людям Be My Eyes
Мошенники стали обманывать россиян c помощью игры в «Тайного Санту»
Джеймс Кэмерон реанимировал крысу на съемкках фильма «Бездна»
Джеймс Кэмерон рассказал, что первая версия третьего «Аватара» длилась почти 4 часа
Nike выпустил чемоданы со специальным отсеком для кроссовок
Netflix продлил на второй сезон сериал «Икусагами: Последний выживший самурай»
Копирайтер, SMM-менеджер и коуч войдут в новый классификатор профессий в России с 2026 года
Serebro выпустили песню «Снег идет». Релиз не понравился первой исполнительнице трека — Глюкозе
Джейк Коннелли из «Очень странных дел» 1,5 года врал всем, что снимается в документалке про майонез
Converse представил необычную кампанию в духе нулевых. Ее автором стала художница Лоиси Коэн

В Москве ночь на 21 декабря продлится более 17 часов

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Ночь 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, станет самой длинной в 2025 году в Северном полушарии. В Москве ее продолжительность превысит 17 часов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

«День зимнего солнцестояния — самый короткий световой день года в Северном полушарии Земли. Продолжительность ночи максимальна, а продолжительность дня минимальна: в начале декабря она составляет 7 часов 27 минут, а 21 декабря составит 6 часов 59 минут», — сообщили астрономы.

После этой даты светлое время суток начнет постепенно увеличиваться. Уже к 1 января день прибавит около 7,5 минуты и продлится 7 часов 6,5 минуты.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что декабрь 2025 года в Москве может стать одним из самых малоснежных в XXI веке. По состоянию на 18 декабря в столице выпало всего 13 мм осадков, а максимальная высота снежного покрова не превышала 3 см.

На следующей неделе, несмотря на прогнозируемые небольшие осадки, устойчивого снежного покрова не ожидается. Основные надежды на снегопады связаны с последней неделей года: 29–30 декабря в Москве может выпасть от 1 до 6 см снега. 

