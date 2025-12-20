В Москве ночь на 21 декабря продлится более 17 часов

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что декабрь 2025 года в Москве может стать одним из самых малоснежных в XXI веке. По состоянию на 18 декабря в столице выпало всего 13 мм осадков, а максимальная высота снежного покрова не превышала 3 см.