Драма «Нюрнберг» с Рами Малеком и Расселлом Кроу выйдет в «цифре» 23 декабря

Фото: Walden Media

Фильм «Нюрнберг» Джеймса Вандербилта с  Рами Малеком и Расселлом Кроу выйдет на цифровых площадках 23 декабря. Об этом сообщает портал When to Stream.

Мировая премьера ленты состоялась 7 ноября. Картина основана на книге Джека Эль-Хая «Нацист и психиатр» («The Nazi and the Psychiatrist»). Действие разворачивается в 1945–1946 годах, во время знаменитого Нюрнбергского процесса над военными преступниками нацистской Германии.

Видео: Sony Pictures Classics

В центре сюжета ― американский психиатр Дуглас Келли, которому предстоит понять, могут ли заключенные нацисты предстать перед судом за свои преступления. В процессе врачом овладевает идея понять природу зла, и он начинает тесную дружбу с правой рукой Гитлера Германом Герингом.

Главного обвинителя от США на Нюрнбергском процессе, судью Роберта Джексона, в фильме сыграл Майкл Шеннон. В актерский состав вошли также Лео Вудолл, Ричард Э.Грант, Джон Слэттери, Марк О’Брайен, Колин Хэнкс, Лидия Пекэм и Ренн Шмидт.

В 2026 году кинокомпания World Pictures выпустит картину в российский прокат, однако точная дата ее выхода неизвестна.

