СМИ: в этом году Петербург потратил на новогодние декорации почти втрое больше Москвы

Фото: t.me/live_piter

Лидером по расходам на новогодние украшения в этом году в России стал Петербург. На праздничное оформление там потратили 1 млрд 229 млн рублей, в том время как в Москве на убранство ушло 414 млн рублей. Об этом сообщают RTVI и проект «Тендерскоп», которые изучили информацию о закупках российских регионов.

Дороже всего —  почти в 40 млн рублей — городу обошелся световой тоннель в Адмиралтейском районе. Еще 39,92 млн потратили на украшение того же района отдельно стоящими световыми арками в виде кометы. На остальные 1,2 млрд власти города купили искусственные новогодние ели, сделали праздничную подсветку мостов, деревьев, фасадов зданий и улиц.

Москва потратила на праздничные декорации почти в три раза меньше Петербурга — 414 млн рублей. На 30 млн из них купили искусственные ели в Коммунарке.  28,225 млн стоило оформление в Центральном административном округе Москвы. Власти приобрели световые конструкции со звездами, часами и оконными рамами, которые должны появиться на улицах ЦАО.

В «Тендерскопе» уточнили, что на «Госзакупках» могут быть представлены далеко не все тендеры, выставленные столичными властями. По данным платформы, часть из них них могут быть в закрытом режиме, другие — замаскированы. 

На третье место по новогодним расходам попал Сыктывкар. На елки и иллюминацию потратили 186,9 млн рублей. Большая часть  — 167 млн рублей — ушла на аренду изделий для новогодних и рождественских праздников, например, арт-объекты и световые панели.  

Четвертое место по тратам — у Благовещенска, которому новогодние декорации обошлись в 126,9 млн рублей. На эти деньги купили фотозоны, световые арки, фигуры персонажей из русских сказок и другие украшения.

В топ-5 вошел и Салехард. Город заплатил 109,3 млн за приобретение и монтаж архитектурно-художественного освещения скверов, установку новогодних консолей на фонари, устройство ледовых городков с горками и другое. В десятку лидеров по тратам на новогодние украшения также попали Калининград, Красноярск, Чита, Челябинск и Барнаул.

Недавно в соцсетях появился новый тренд: жители регионов делились новогодними декорациями в своих городах. Они показывали елки без гирлянд и сравнивали их с торжественным оформлением московских улиц. 

