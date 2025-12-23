Кейт Уинслет рассказала, что хотела найти замену себе для роли в фильме «Прощай, Джун»
Вышел трейлер «Резервации» — экранизации романа Станислава Гимадеева с Денисом Шведовым

Фото: «Кион»

«Кион» представил трейлер детективного триллера «Резервация» — первой экранизации фантастического романа Станислава Гимадеева «Принцип четности». Премьера истории об отце, который любой ценой должен вытащить свою семью из аномальной зоны, состоится в 2026 году.

По сюжету главный герой Сергей возвращается домой и понимает, что дома больше нет. Его родной город, отрезанный от внешнего мира загадочной аномалией, теперь называют резервацией. Там нет ни связи, ни привычных правил, а любая попытка выйти за его пределы заканчивается смертью.

В надежде вытащить родных из ловушки Сергей решается проникнуть на закрытую территорию. Реальность оказывается еще мрачнее: уже несколько лет здесь бесследно исчезают дети. Исчезновения как-то связаны с аномалией, а значит, ради спасения своей семьи Сергею придется раскрыть тайну резервации.

Видео: «Кион»

Как отмечают создатели проекта, «Резервация» — сериал, затрагивающий множество тем: от противостояния человека неизвестности до вопросов выбора и морали, жизни и смерти. Действие разворачивается в уникальном для отечественных проектов сеттинге — на пораженной загадочной аномалией территории, куда можно войти, но нельзя выйти. Это «сериал-ловушка» со множеством героев и сюжетных линий, готовый держать зрителя в напряжении до финальных титров и эпизод за эпизодом задавать все новые и новые вопросы.  

Роль Сергея исполнил Денис Шведов. «Такую длинную бороду я еще не отращивал ни для одного проекта. Это был мой дебют!» — признался он. В картине также снялись Филипп Янковский, Алексей Розин, Екатерина Волкова, Полина Гухман, Николай Шрайбер и другие. Режиссером стал Алексей Андрианов. Производством ленты занимаются студия Kionfilm и кинокомпания Team Films. 

