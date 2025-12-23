По сюжету главный герой Сергей возвращается домой и понимает, что дома больше нет. Его родной город, отрезанный от внешнего мира загадочной аномалией, теперь называют резервацией. Там нет ни связи, ни привычных правил, а любая попытка выйти за его пределы заканчивается смертью.