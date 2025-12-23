Элли и Тотошка пришли к Гудвину в первом тизере-трейлере продолжения «Волшебника Изумрудного города»

«Кинопоиск» представил первый тизер-трейлер «Волшебника Изумрудного города. Великий и ужасный». Премьера состоится 1 января 2027 года.
Картина станет продолжением ленты «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». По сюжету Элли и ее спутники добрались до Изумрудного города и наконец-то встретились с Гудвином. Волшебник соглашается исполнить их заветные желания в обмен на услугу: друзьям нужно добыть колдовскую бурю Бастинды.
«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» — первый фильм в трилогии по произведениям Александра Волкова. Сказку советского писателя экранизировал режиссер Игорь Волошин. Главные роли исполнили Екатерина Чернова, Юрий Колокольников, Евгений Чумак, Артур Ваха, Дмитрий Чеботарев и Светлана Ходченкова.
Сборы «Волшебника Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» составили 3,09 млрд рублей. Ленте удалось обойти «Холопа» (3,082 млрд рублей) и приблизиться к «Аватару» — 3,516 млрд.