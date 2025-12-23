Элли и Тотошка пришли к Гудвину в первом тизере-трейлере продолжения «Волшебника Изумрудного города»

Картина станет продолжением ленты «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». По сюжету Элли и ее спутники добрались до Изумрудного города и наконец-то встретились с Гудвином. Волшебник соглашается исполнить их заветные желания в обмен на услугу: друзьям нужно добыть колдовскую бурю Бастинды.