Актеру Расселу Брэнду предъявили новые обвинения в сексуализированном насилии

В России впервые назначили штраф за склонение к аборту
Кейт Хадсон рассказала, что отказалась от роли Мэри Джейн в «Человеке-пауке»
Норвежского биатлониста Сиверта Баккена нашли мертвым в Италии
Вышел трейлер «Отпуска по семейным обстоятельствам». Релиз фильма в России намечен на январь
Музей транспорта Москвы выпустил елочную игрушку в виду Гаража Мельникова
Джей Ди и Терк дурачатся в больнице в новом тизере перезапуска «Клиники»
В Ростовской области в приюте для животных обнаружили сотни погибших питомцев
«Рождественское чудо»: в США хозяева спустя год нашли кошку, которая потерялась во время урагана
«А ниче тот факт, что» и «Сам решу»: «ВКонтакте» и Memepedia перечислили самые популярные мемы года
На Кевина Костнера подали в суд из‑за долга за прокат костюмов для вестерна «Горизонты»
Жителю Бурятии выплатили компенсацию за травму, которую он получил 50 лет назад
В российский кинопрокат выйдет фильм «The Drama» с Робертом Паттинсоном и Зендаей
Россияне столкнулись с задержкой доставки зарубежных посылок
Ученые удивились атмосфере планеты в форме лимона. На ней могут быть облака из графита
Элли и Тотошка пришли к Гудвину в первом тизере-трейлере продолжения «Волшебника Изумрудного города»
В Люберцах МВД проверит видео, на котором курьеры перевозили детей в сумках для еды
В России хотят ввести единый ID для интернет-пользователей
Большой театр покажет балет «Щелкунчик» в 300 кинотеатрах
В Общественной палате предложили переименовать детское шампанское в «новогодний напиток»
Вышел трейлер «Резервации» — экранизации романа Станислава Гимадеева с Денисом Шведовым
Большинство россиян не видят ничего плохого в служебных романах
В Англии запретят варить лобстеров и крабов живыми
Квесты и apres-ski-вечеринки: Т-Банк вновь стал партнером курорта Роза Хутор в новом зимнем сезоне
В Москве ударят январские морозы
Жители Мурманской области смогут получить 51 тысячу рублей за совет переехать в регион
«Релокант», «чекап» и «драконобороец» вошли в словарь русского языка РАН
Певцу Барри Манилоу диагностировали рак легких. Ему предстоит операция
Ариана Гранде сыграла Кевина из «Один дома» в скетче «Saturday Night Live». Получился хоррор

Актеру Расселу Брэнду предъявили новые обвинения в сексуализированном насилии

Фото: Jeff Spicer / Getty Images

Британскому актеру и комику Расселу Брэнду предъявили новые обвинения в сексуализированном насилии. Об этом написал Variety со ссылкой на полицию Лондона.

Брэнда обвинили в изнасиловании одной женщины и домогательствах по отношению к другой. Ранее Брэнд уже столкнулся с двумя обвинениями в изнасиловании, одном случае непристойного поведения и двух случаях харрасмента.

Артист предстанет перед Вестминстерский магистратским судом 20 января в связи с дополнительными обвинениями. Ранее он уже появлялся перед Королевским судом Саутварка и не признал себя виновным по другим пунктам обвинения.

Предполагаемые преступления Брэнда произошли в период с 1999 по 2005 год. Судебное разбирательство в отношении действий актера должно начаться 3 июня. До этого времени он будет находиться под подпиской о невыезде.

Расследование началось в 2023 году. В ходе него пять женщин, четыре из которых пожелали остаться анонимными, рассказали свои истории о столкновении с Брэндом.

Расселу Брэнду на сегодняшний день 50 лет. Он родился в Англии. В детстве он подверглся сексуализированному насилию со стороны учителя. В подростковом возрасте будущий актер столкнулся с нервной булимией. Он ушел из дома в 16 лет, не найдя общего языка с отчимом, и начал принимать наркотики.

Брэнд рассказывал, что его исключили из театральной школы за агрессивное поведение. После этого он попробовал себя в стендап-комедии, стал сценаристом и виджеем на MTV. В 00-х Брэнд начал актерскую карьеру. Его самые известные киноработы — «Побег из Вегаса» и «Сказки на ночь».

Брэнд известен по множеству публичных скандалов. В 2007 году он заявлял в интервью, что за жизнь переспал более чем с 2000 женщинами. В 2010 году актер женился на певице Кэти Перри, их брат продлился чуть больше года.

С 2015 года Брэнд состоит в отношениях с блогершей Лаурой Галлахер. В 2016 году у пары родилась дочь, в 2018-м — еще одна, в 2023-м — сын. Брэнд и Галлахер состоят в браке с 2017 года.

Расскажите друзьям