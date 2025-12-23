Актеру Расселу Брэнду предъявили новые обвинения в сексуализированном насилии

Британскому актеру и комику Расселу Брэнду предъявили новые обвинения в сексуализированном насилии. Об этом написал Variety со ссылкой на полицию Лондона.
Брэнда обвинили в изнасиловании одной женщины и домогательствах по отношению к другой. Ранее Брэнд уже столкнулся с двумя обвинениями в изнасиловании, одном случае непристойного поведения и двух случаях харрасмента.
Артист предстанет перед Вестминстерский магистратским судом 20 января в связи с дополнительными обвинениями. Ранее он уже появлялся перед Королевским судом Саутварка и не признал себя виновным по другим пунктам обвинения.
Предполагаемые преступления Брэнда произошли в период с 1999 по 2005 год. Судебное разбирательство в отношении действий актера должно начаться 3 июня. До этого времени он будет находиться под подпиской о невыезде.
Расследование началось в 2023 году. В ходе него пять женщин, четыре из которых пожелали остаться анонимными, рассказали свои истории о столкновении с Брэндом.
Расселу Брэнду на сегодняшний день 50 лет. Он родился в Англии. В детстве он подверглся сексуализированному насилию со стороны учителя. В подростковом возрасте будущий актер столкнулся с нервной булимией. Он ушел из дома в 16 лет, не найдя общего языка с отчимом, и начал принимать наркотики.
Брэнд рассказывал, что его исключили из театральной школы за агрессивное поведение. После этого он попробовал себя в стендап-комедии, стал сценаристом и виджеем на MTV. В 00-х Брэнд начал актерскую карьеру. Его самые известные киноработы — «Побег из Вегаса» и «Сказки на ночь».
Брэнд известен по множеству публичных скандалов. В 2007 году он заявлял в интервью, что за жизнь переспал более чем с 2000 женщинами. В 2010 году актер женился на певице Кэти Перри, их брат продлился чуть больше года.
С 2015 года Брэнд состоит в отношениях с блогершей Лаурой Галлахер. В 2016 году у пары родилась дочь, в 2018-м — еще одна, в 2023-м — сын. Брэнд и Галлахер состоят в браке с 2017 года.