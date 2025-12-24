Актеры «Фоллаута» перечислили свои любимые праздничные фильмы

Prime Video опубликовала видео, в котором каст сериала «Фоллаут» (Fallout) назвал свои любимые праздничные фильмы. Выход ролика приурочили к Рождеству, которое в США отмечают 25 декабря.
Маколей Калкин любимой назвал комедию «Один дома»: «„Один дома 3“. Но если серьёзно, я бы точно выбрал „Один дома“ потому, что у меня с этим фильмом как будто замкнулся круг — теперь я показываю его своим детям. Мой старший сын считает себя Кевином из фильма. Да, он очень на меня похож. Мы разыгрываем эту сцену „с вечеринкой“: я дергаю за веревочки и все такое — каждый раз, когда он встает и начинает это изображать. И я такой: „Ладно, поехали“».
Аарон Мотен любит «Эльфа». Актер рассказал, что картину впервые ему показала Элла Пернелл. «Я буквально прилип к телевизору, пока все остальные болтали и тусовались. А я такой: «Вы вообще понимаете, насколько это потрясающе?», — отметил он.
Сама же Элла Пернелл любит «Один дома 2». Актриса подчеркнула, что держалась довольно хладнокровно с Калкиным на съемках «Фоллаута». «Я немного растерялась, конечно, но в целом делала вид, что мне все равно», — призналась Элла. Уолтон Гоггинс сказал, что ему нравится фильм «Эта замечательная жизнь».
Ранее свои любимые фильмы назвали актеры из «Очень странных дел». В список вошли комедия «Школа рока», «Лабиринт Фавна», драма «Вечное сияние чистого разума» и другие.