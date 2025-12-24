Фильм «Картины дружеских связей» Сони Райзман начнут показывать в кинотеатрах с 19 марта 2026 года

Кинокомпания «Пионер» выпустит в прокат фильм «Картины дружеских связей» Сони Райзман 19 марта. Производством фильма занимаются «Озеро» и Stereotactic.
В картине рассказывается об одном зимнем дне и одной ночи из жизни тридцатилетних друзей, которые когда-то учились вместе. Им нужно преодолеть бытовые трудности, чтобы встретиться и проводить Сашу, надолго покидающего Москву.
Роли в ленте исполнили Александр Паль, Мария Карпова, Евгений Цыганов, Руслан Братов, Гоша Токаев и другие. «Картины дружеских связей» получил награды фестиваля актуального российского кино «Маяк 2025» в номинациях «Лучшая работа режиссера» и «Лучшая женская роль» (Мария Карпова).
Кинокритик «Афиши Daily» Евгений Ткачев добавил «Картины дружеских связей» в топ лучших российских фильмов года. В этом списке также «Волчок» Константина Смирнова, «День рождения Сидни Люмета» Рауля Гейдарова, «На выброс» Константина Бронзита и другие.