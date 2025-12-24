Павел Дуров предложил оплатить ЭКО женщинам, которые захотят использовать его донорскую сперму
В России впервые назначили штраф за склонение к аборту

Синоптик: в новогоднюю ночь в Москве ожидается мороз около 15 градусов

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Столбики термометров в Москве в новогоднюю ночь покажут 10–15 градусов мороза, а 29 и 30 декабря пойдет снег. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«29 [декабря] временами снег, ночью от –6 до –11 градусов, а днем от 4 до 9 градусов мороза. Совершенно зимняя погода. И дальше зима будет в явном виде до конца года», — сказал синоптик.

По его словам, 30 декабря днем ожидается облачная погода, температура будет от –6 до –10 градусов. 31 декабря днем будет практически такая же погода. Ночью морозы окрепнут до 10–15 градусов. Вильфанд подчеркнул, что прогноз предварительный и еще может измениться.

По данным специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, 
прошедшая ночь стала для Москвы самой морозной с начала зимы. В Москве на метеостанции ВДНХ зафиксировали –16,4 градуса, а в Московской области столбики термометров местами опускались до –23,7 градуса.

Ранее ведущий инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета (НГУ) Михаил Маслов рассказал, что в новогоднюю ночь Луна покроет яркое звездное скопление Плеяды. После наступления темноты 31 декабря Луна, освещенная почти на 90%, медленно подвинется к Плеядам — одному из самых известных скоплений на небе, расположенному в созвездии Тельца. Такое событие происходит лишь раз в 18 лет.

