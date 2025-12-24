В Париже украли сапфир стоимостью 150 тысяч евро

В Париже украли природный сапфир стоимостью 150 тысяч евро. Об этом написала газета Le Figaro.
По ее информации, утром 22 сентября во французской столике ограбили двух курьеров, которые доставляли ювелирные изделия. На доставщиков напал неизвестный вооруженный мужчина.
Он поджидал курьеров на улице д’Аббевиль, спрятавшись за фургоном. Когда те вышли из своего автомобиля, злоумышленник наставил на них пистолет и ударил одного из доставщиков кувалдой в висок.
Преступник скрылся на скутере T-MAX с пятью мешками, в которых были ювелирные изделия и «немного золота». Общая стоимость похищенного оценивается в 160 тысяч евро.
Ранее парижская полиция арестовала сотрудника Елисейского дворца. Его подозревают в краже столового серебра из резиденции и ценной посуды на сумму в 40 тысяч евро.