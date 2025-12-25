Мосгорсуд обязал Долину съехать из квартиры в Хамовниках
Беглов отрицает, что Петербург потратил на украшение города в 3 раза больше, чем Москва

Фото: kremlin.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов отрицает, что Петербург потратил на новогодние декорации почти втрое больше Москвы. Интервью с главой города появилось в телеграм-канале «Вы слушали Маяк».

Глава города заверил, что местные власти потратили «столько, сколько согласовали жители и общественные организации». Он отметил, что украшение города — это «общая работа».

«В три раза больше, чем Москва, такого нет. Мы не можем потратить больше, чем Москва. Москва просто огромная и большая», — сказал Беглов.

Ранее RTVI со ссылкой на проект «Тендерскоп» изучил информацию о закупках российских регионов и сообщил, что лидером по расходам на новогодние украшения в этом году в России стал Петербург. Отмечалось, что на праздничное оформление там якобы потратили 1 млрд 229 млн рублей, в том время как в Москве на убранство ушло 414 млн рублей.

По данным RTVI, дороже всего — почти в 40 млн рублей — городу обошелся световой тоннель в Адмиралтейском районе. Еще 39,92 млн потратили на украшение того же района отдельно стоящими световыми арками в виде комет. На остальные 1,2 млрд власти города купили искусственные новогодние ели, сделали праздничную подсветку мостов, деревьев, фасадов зданий и улиц.

