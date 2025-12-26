ВЦИОМ: каждый третий россиянин планирует на праздники домашнее «ничегонеделание»

Главным планом россиян на новогодние праздники в 2025–2026 году стало домашнее «ничегонеделание», выяснили исследователи ВЦИОМ. О таком сценарии сообщили 32% опрошенных.
На втором месте по популярности оказалось хождение в гости (24%). Третье место разделили работа и прогулки на природе (по 19%).
В среднем на празднование Нового года россияне планируют потратить 59,8 тыс. рублей. Из них 12,9 тыс. идут на новогодний стол, 21,6 тыс. — на подарки близким и родным, 25,2 тыс. — на другие расходы (например, елки для детей, туристические поездки, посещение театров и кино).
Недавно ВЦИОМ выяснил, что большинство россиян (72%) считают труд рабочих престижным.
Участники опроса отметили общественную полезность такого труда, высокую зарплату, востребованность и гарантии стабильной занятости. Каждый третий респондент (33%) лично рассматривает для себя карьерный путь в рабочей профессии.