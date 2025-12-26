ВЦИОМ: каждый третий россиянин планирует на праздники домашнее «ничегонеделание»

Пи Дидди указал в апелляции на приговор, что его нужно освободить немедленно
Профессия менеджера по продажам стала самой желанной среди российских зумеров в 2025 году
МТС предложила поздравить близких новогодними ИИ-открытками — в стиле аниме или видеоигр
«Яндекс» запустил сервис для прослушивания радио
Николас Кейдж в трейлере фильма «Мэдден» — байопика о тренере и комментаторе НФЛ
На режиссерский дебют Кейт Уинслет вдохновили «Билли Эллиот» и «Тайны и ложь»
Полиция Нью-Йорка предложила 10 тысяч долларов за помощь в поимке Гринча
Сергей Безруков требует 500 тыс. рублей компенсации за продажу масок с его лицом
Иван Ургант возвращается. Он завел ютуб-канал «Живой Ургант»
В «Яндекс Go» появилась визуализация спроса на услуги такси
Житель Арканзаса выиграл в лотерею Powerball 1,82 миллиарда долларов
Netflix показал новый трейлер четвертого сезона «Бриджертонов». Премьера — 29 января
Шарлиз Терон и Тэрон Эджертон в дебютном тизере фильма «Apex»
В Москве 31 декабря состоится новогодний забег
Робби Уильямс исполнил мечту 94-летней поклонницы
Ной из Ганы, предсказывавший всемирный потоп 25 декабря, сказал, что апокалипсис откладывается
Вышел дублированный тизер фильма «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном и Зендаей
В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера «Чебурашки-2»
Режиссером четвертого сезона «Триггера» станет Дарья Мороз
Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
В Архангельске добыли алмазы, похожие на елочные игрушки
Беглов отрицает, что Петербург потратил на украшение города в 3 раза больше, чем Москва
Умер один из основателей Jethro Tull Мик Абрахамс
Умерла актриса Вера Алентова
Google разрешил пользователям менять адрес своей электронной почты
В Госдуме пообещали не ограничивать VPN в 2026 году
В парке развлечений «Остров мечты» начали строить аттракцион со сплавом по «горной реке»
Ники Минаж потеряла миллионы подписчиков и удалила инстаграм* после выступления с вдовой Чарли Кирка

ВЦИОМ: каждый третий россиянин планирует на праздники домашнее «ничегонеделание»

Главным планом россиян на новогодние праздники в 2025–2026 году стало домашнее «ничегонеделание», выяснили исследователи ВЦИОМ. О таком сценарии сообщили 32% опрошенных.

На втором месте по популярности оказалось хождение в гости (24%). Третье место разделили работа и прогулки на природе (по 19%).

В среднем на празднование Нового года россияне планируют потратить 59,8 тыс. рублей. Из них 12,9 тыс. идут на новогодний стол, 21,6 тыс. — на подарки близким и родным, 25,2 тыс. — на другие расходы (например, елки для детей, туристические поездки, посещение театров и кино).

Недавно ВЦИОМ выяснил, что большинство россиян (72%) считают труд рабочих престижным.

Участники опроса отметили общественную полезность такого труда, высокую зарплату, востребованность и гарантии стабильной занятости. Каждый третий респондент (33%) лично рассматривает для себя карьерный путь в рабочей профессии.

